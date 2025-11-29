Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ BLACK WEEK
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
  4. Meinungen
NikiFellnerKommentar

Das sagt ÖSTERREICH

Regierung hat sämtliches Vertrauen verspielt

Von
29.11.25, 08:11
Teilen

Der Kommentar von oe24-Chefredakteur Niki Fellner. 

"Die Zeit des Redens ist vorbei." Mit diesen Worten hat sich der Kanzler diese Woche aus dem Home Office zurückgemeldet. Das ist inhaltlich völlig richtig. Warum das die letzten acht Monate nicht passiert ist, hat uns der Kanzler allerdings nicht verraten.

Stattdessen tischt uns diese Regierung seit Monaten eine Ankündigung nach der anderen auf. Konkrete Maßnahmen gegen Teuerung, Energiepreise und für einen Wirtschaftsaufschwung gibt es aber nach wie vor nicht. 

Kein Wunder, dass die ohnehin schon katastrophalen Umfragewerte von Woche zu Woche noch schlechter werden. 55% der Österreicher sind mit dieser Regierung mittlerweile unzufrieden - Tendenz steigend. 

Angesichts dieser Koalitions-Performance ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis die FPÖ über die 40%-Marke springt. Spätestens dann werden die ohnehin schon alarmierten Länderchefs das Feuer in Richtung Wien eröffnen. 

Für eine Trendumkehr ist es längst zu spät: Diese Regierung hat innerhalb eines halben Jahres sämtliches Vertrauen verspielt. Und nicht einmal der "gemeinsame Feind" Herbert Kickl wird die Dreier-Koalition aus ÖVP, SPÖ und NEOS retten können. Nur GEGEN etwas zu regieren, ist auf Dauer zu wenig.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden