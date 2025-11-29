Regierung hat sämtliches Vertrauen verspielt

Der Kommentar von oe24-Chefredakteur Niki Fellner.

"Die Zeit des Redens ist vorbei." Mit diesen Worten hat sich der Kanzler diese Woche aus dem Home Office zurückgemeldet. Das ist inhaltlich völlig richtig. Warum das die letzten acht Monate nicht passiert ist, hat uns der Kanzler allerdings nicht verraten.

Stattdessen tischt uns diese Regierung seit Monaten eine Ankündigung nach der anderen auf. Konkrete Maßnahmen gegen Teuerung, Energiepreise und für einen Wirtschaftsaufschwung gibt es aber nach wie vor nicht.

Kein Wunder, dass die ohnehin schon katastrophalen Umfragewerte von Woche zu Woche noch schlechter werden. 55% der Österreicher sind mit dieser Regierung mittlerweile unzufrieden - Tendenz steigend.

Angesichts dieser Koalitions-Performance ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis die FPÖ über die 40%-Marke springt. Spätestens dann werden die ohnehin schon alarmierten Länderchefs das Feuer in Richtung Wien eröffnen.

Für eine Trendumkehr ist es längst zu spät: Diese Regierung hat innerhalb eines halben Jahres sämtliches Vertrauen verspielt. Und nicht einmal der "gemeinsame Feind" Herbert Kickl wird die Dreier-Koalition aus ÖVP, SPÖ und NEOS retten können. Nur GEGEN etwas zu regieren, ist auf Dauer zu wenig.