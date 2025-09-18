Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Deutschland
Pietro Lombardi rudert zurück: "Sterilisation kommt nicht in Frage!"
© Getty Images

Klare Ansage

Pietro Lombardi rudert zurück: "Sterilisation kommt nicht in Frage!"

18.09.25, 11:25
Teilen

Offene Worte von Pietro Lombardi: In einer Instagram-Story sprach der Sänger über Sterilisation und Adoption – und sorgt damit für Diskussionen. Nun stellte er auf Nachfrage klar, wie ernst er es meint

Für viele Prominente ist es ein Tabuthema, Pietro Lombardi spricht jedoch offen darüber: Der Sänger schrieb in einer Instagram-Story, er wolle keine leiblichen Kinder mehr und „sich safe sterilisieren lassen“. Der Ex-DSDS-Juror erklärte außerdem, dass er sich höchstens vorstellen könne, ein Mädchen zu adoptieren. „Ich kann nur Jungs“, kommentierte er mit Blick auf seine drei Söhne: Alessio (aus der Ehe mit Sarah Engels) sowie Leano und Amelio (aus der Beziehung mit Laura Maria Rypa).

Pietro Lombardi
© Instagram/pietrolombardi

Adoption als Option

Zugleich betonte Lombardi, er fände es schön, „ein Kind ohne Familie aufzunehmen“. Ob das so einfach gehe, wisse er zwar nicht, „aber das kann ich mir echt vorstellen“. Die Aussagen sorgten im Netz schnell für Diskussionen. Einige Portale berichteten sogar schon über eine fest geplante Sterilisation. Auf Anfrage der deutschen "Bild"-Zeitung stellte Lombardi jedoch klar: „Meine Aussage zu der Sterilisation war eher etwas ironisch gemeint für den Moment. Das bezog sich eher auf die Frage, ob ich mir noch ein Mädchen wünsche.“ Der Sänger fügte hinzu: „Zurzeit kommt für mich eine Sterilisation nicht infrage – aber wer weiß, vielleicht in der Zukunft.“ Ein Mädchen wünsche er sich dennoch, „auch wenn ich anscheinend nur Jungs kann“.

Pietro Lombardi rudert zurück:
© Getty Images

Neben seinen Familienplänen sprach Lombardi auch über sein aktuelles Leben. Nach der Trennung von Laura Maria zog diese mit den beiden Söhnen in ein neues Haus bei Köln. Pietro selbst lebt derzeit bei seinen Eltern in Karlsruhe. Das sei aber keine Dauerlösung, kündigte er an: „Zu meiner Wohnsituation kann ich in den nächsten Tagen was sagen.“

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden