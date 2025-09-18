Pietro Lombardi rudert zurück: "Sterilisation kommt nicht in Frage!"

Offene Worte von Pietro Lombardi: In einer Instagram-Story sprach der Sänger über Sterilisation und Adoption – und sorgt damit für Diskussionen. Nun stellte er auf Nachfrage klar, wie ernst er es meint

Für viele Prominente ist es ein Tabuthema, Pietro Lombardi spricht jedoch offen darüber: Der Sänger schrieb in einer Instagram-Story, er wolle keine leiblichen Kinder mehr und „sich safe sterilisieren lassen“. Der Ex-DSDS-Juror erklärte außerdem, dass er sich höchstens vorstellen könne, ein Mädchen zu adoptieren. „Ich kann nur Jungs“, kommentierte er mit Blick auf seine drei Söhne: Alessio (aus der Ehe mit Sarah Engels) sowie Leano und Amelio (aus der Beziehung mit Laura Maria Rypa).

Adoption als Option

Zugleich betonte Lombardi, er fände es schön, „ein Kind ohne Familie aufzunehmen“. Ob das so einfach gehe, wisse er zwar nicht, „aber das kann ich mir echt vorstellen“. Die Aussagen sorgten im Netz schnell für Diskussionen. Einige Portale berichteten sogar schon über eine fest geplante Sterilisation. Auf Anfrage der deutschen "Bild"-Zeitung stellte Lombardi jedoch klar: „Meine Aussage zu der Sterilisation war eher etwas ironisch gemeint für den Moment. Das bezog sich eher auf die Frage, ob ich mir noch ein Mädchen wünsche.“ Der Sänger fügte hinzu: „Zurzeit kommt für mich eine Sterilisation nicht infrage – aber wer weiß, vielleicht in der Zukunft.“ Ein Mädchen wünsche er sich dennoch, „auch wenn ich anscheinend nur Jungs kann“.

Neben seinen Familienplänen sprach Lombardi auch über sein aktuelles Leben. Nach der Trennung von Laura Maria zog diese mit den beiden Söhnen in ein neues Haus bei Köln. Pietro selbst lebt derzeit bei seinen Eltern in Karlsruhe. Das sei aber keine Dauerlösung, kündigte er an: „Zu meiner Wohnsituation kann ich in den nächsten Tagen was sagen.“