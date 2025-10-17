Pietro Lombardi Liebes-Comeback mit Laura? "Ja, sie ist gerade bei mir!"

Mit einem Instagram-Video sorgt der einstige DSDS-Star für verwirrte Fans - darin ist eine Hand auf Pietros Brust zu sehen und er sagt: "Sie ist gerade eingeschlafen."

Vor wenigen Wochen gaben Sänger Pietro Lombardi (33) und Influencerin Laura Maria Rypa (29) ihre endgültige Trennung bekannt. Endgültig, weil die beiden bereits sechsmal nach einer Trennung wieder zueinanderfanden. Doch dieses Mal scheinen sie es ernst zu meinen – was bei den Fans jedoch die Hoffnung auf ein Liebes-Comeback nicht dämpft. Immer wieder stellen Follower auf Instagram Fragen zu ihrer Beziehung, in der Hoffnung, dass sich das Paar doch noch versöhnen könnte.

In einer aktuellen Fragerunde auf Instagram wollte ein Fan von Pietro wissen: „Was macht Laura gerade, ist sie bei dir?“ Lombardi reagierte auf die Frage mit einem Video, in dem er erklärt: „Ja, sie ist gerade bei mir. Aber sie ist eingeschlafen.“ Als er die Kamera dann auf seine Brust richtet, ist dort jedoch eine Hand zu sehen. Doch schnell war klar: Die Hand gehört zu einer Puppe und nicht zu Laura. Pietro zog mit seinem Scherz das ganze Szenario ins Lächerliche.

Pietro Lombardi macht sich über die Frage eines Fans lustig. © Instagram

„Ich bin grad nur mit Woody, bester Mann, ich schwör’“, witzelt er, während er die Cowboyfigur aus Toy Story küsst. „Gell Woody, wir haben hier wilde Zeiten. Ich liebe dich.“

Locker über die Trennung hinweg?

Pietro Lombardis lockerer Umgang mit der aktuellen Situation könnte für einige seiner Fans irritierend wirken. Schließlich hatten er und Laura erst im August 2025 ihre Trennung offiziell gemacht – trotz der gemeinsamen Kinder. Der Sänger lebt derzeit im Keller des Hauses seines Freundes Oliver Pocher, was an sich schon eine ungewohnte Wendung für den ehemals erfolgreichen Star darstellt.





Der Humor als Ventil oder ein Zeichen für mehr?

Ob Pietro Lombardis Humor nur eine Reaktion auf die Situation ist oder ob er mit seinem Scherz doch eine Botschaft an Laura senden möchte, bleibt unklar. Sicher ist nur, dass der Sänger sich auch in dieser schwierigen Phase seines Lebens nicht von seiner humorvollen Seite abwendet. Für viele bleibt Pietro Lombardi ein unberechenbarer Charakter, dessen nächste Schritte wohl nur er selbst kennt. Die Fans hoffen jedenfalls, dass das letzte Kapitel des Lombardi-Liebesmärchens noch nicht geschrieben ist.