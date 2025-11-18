Nach Trennung von Pietro Lombardi: ER trägt Laura Maria Rypa auf Händen

Nach der turbulenten Trennung von Pietro Lombardi zeigt Laura Maria Rypa jetzt, dass sie buchstäblich hoch hinaus kann – und überrascht ihre Fans mit einem unerwarteten Abenteuer.

Laura Maria Rypa (29) bereitet sich auf ein ganz besonderes Highlight vor: Im Dezember wird die ehemalige Partnerin von Sänger Pietro Lombardi (33) im Zirkus Rondel in Düsseldorf mit einer Trapeznummer auf der Bühne stehen. Nach ihrer ersten Trainingsstunde zeigte sich die Influencerin am Montagabend in einer Instagram-Story begeistert: „Ich hätte echt nicht gedacht, dass ich das schon so gut mache. Ich freue mich.“

Dazu gab Rypa ihren Followern auch einen kleinen Einblick in die Probe. In dem Clip ist die zweifache Mutter gemeinsam mit einem Artisten am Trapez zu sehen - dieser trägt sie regelrecht auf Händen. Sie zeigt verschiedene Figuren in der Höhe und kassierte dafür zahlreiche „Wow“-Kommentare. „Heute durfte ich meine erste Trapez-Stunde erleben, intensiv, kraftvoll und unglaublich faszinierend“, schrieb sie dazu. „Ich hätte nicht erwartet, mich so schnell einzufinden.“ Zeit zum Üben bleibt allerdings kaum: Bereits am 14. Dezember, nur einen Tag vor ihrem 30. Geburtstag, soll die Aufführung stattfinden. Rypa vertraut jedoch auf ihren „Flow“.





Weihnachtszirkus mit Lombardi-Ex

Die Trapeznummer ist Teil des „Cirque de Noël“, der Weihnachtsshow im Zirkus Rondel. Mit Orchester und Artisten verspricht sie „einen Abend voller Musik, Magie und Emotionen“. Besonders hervorgehoben wird dabei Rypas Auftritt: „Als besonderes Highlight begeistert Laura Maria Rypa mit einem Trapez-Act voller Eleganz und Anmut.“

Bereits Anfang November hatte sie ihre Freude über das Engagement geteilt: „Ich bin mega aufgeregt, aber auch unglaublich dankbar und stolz, dass ich diese Chance bekomme. Und was ich besonders schön finde: Es ist ein Zirkus ohne Tiere, das ist mir super wichtig und unterstütze ich voll und ganz.“

Bekannt wurde Laura Maria Rypa vor allem durch ihre Beziehung zu DSDS-Sieger Pietro Lombardi. Die beiden waren seit 2020 mit Unterbrechungen zusammen und seit 2022 verlobt. Ihre Söhne Leano und Amelio wurden im Januar 2023 und August 2024 geboren. Im Oktober 2024 sorgten sie mit einem Polizeieinsatz in ihrem Haus für Schlagzeilen. Danach zeigten sie sich wieder harmonisch zusammen, bis Rypa im August 2025 die endgültige Trennung via Instagram bekanntgab.