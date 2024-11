× Trend-Alarm: Die größten Frisurentrends 2025

Das neue Jahr ist die perfekte Gelegenheit für eine Typveränderung. Inspiration liefern uns die neuen Frisurentrends 2025, die frischen Wind in die Haarwelt bringen.

Das Jahr neigt sich dem Ende zu, und wir richten den Blick bereits gespannt auf die Frisurentrends, die 2025 dominieren werden. Eines steht fest: Im kommenden Jahr warten einige aufregende Hairstyles auf uns, die aus der Masse hervorstechen und für Abwechslung sorgen.

Blunt Bob

© Getty Images ×

Der Blunt Bob bleibt auch 2025 ein echter Dauerbrenner! Der präzise Haarschnitt, bei dem die Haare auf eine Länge geschnitten werden, sorgt für einen modernen, kantigen Look. Egal ob kinnlang oder etwas länger, der Blunt Bob ist die perfekte Mischung aus cool und chic. Dabei lässt er sich vielseitig tragen: glatt, mit sanften Wellen oder lockig. Der Blunt Bob passt zu nahezu jeder Gesichtsform und funktioniert sowohl bei feinem als auch bei dickem Haar – ein echtes Allround-Talent!

Boho-Waves

© Getty Images ×

2025 feiern Boho-Waves ihr großes Comeback! Diese sanften, unperfekten Wellen erinnern an Beach Waves, wirken jedoch noch romantischer und verspielter. Sie zaubern Volumen und Bewegung ins Haar und stehen für einen natürlichen, femininen Look. Um den Style zu kreieren, können Sie mit einem Lockenstab oder Glätteisen weiche Wellen formen, die anschließend mit den Fingern aufgelockert werden. Ein Hauch Haarspray sorgt für Halt und ein mühelos schönes Finish. Der Look ist ideal für lange und mittellange Haare – der perfekte Mix aus Natürlichkeit und Glamour!

Seitenscheitel

Vergessen Sie den Mittelscheitel! Auch der Seitenscheitel kehrt 2025 zurück. Ob mit glattem Haar, voluminösen Locken oder in Kombination mit einem Bob, der Seitenscheitel wirkt feminin, elegant und anpassungsfähig. Besonders praktisch: Der tiefgezogene Scheitel verleiht dem Haar automatisch mehr Fülle und Volumen.

XXL-Hair

2025 heißt es: Mehr ist mehr! Lange, voluminöse Rapunzel-Mähnen sind jetzt gefragt. Dank Extensions und pflegeleichteren Methoden zur Haarverlängerung ist XXL-Hair für jede erreichbar. Ob glatt, lockig oder wellig – Hauptsache, die Mähne reicht bis zur Taille (oder darüber hinaus!). Langes Haar benötigt intensive Pflege, um gesund und glänzend zu bleiben. Setze auf reichhaltige, feuchtigkeitsspendende Masken und nährende Haaröle, um Spliss und Trockenheit vorzubeugen.

Kitty Cut

© Getty Images ×

Frech, verspielt und gleichzeitig elegant – der Kitty Cut ist 2025 der Geheimtipp unter den Kurzhaarfrisuren. Inspiriert vom wilden Wolf Cut, aber mit einem soften, alltagstauglichen Touch, kombiniert dieser fransige Haarschnitt Leichtigkeit und Stil. Die weichen Stufen umrahmen das Gesicht sanft und verleihen dem Look eine jugendliche Frische.

Sleek Hair

© Getty Images ×

Der Sleek-Hair-Look bleibt ein zeitloser Klassiker, bekommt 2025 jedoch einen modernen Twist. Statt das Haar streng nach hinten zu kämmen, spielen wir jetzt mit Texturen, Volumen und Accessoires. Ob du dich für einen akkuraten Mittelscheitel, einen eleganten Seitenscheitel oder kreative Stylings wie einen tief sitzenden Pferdeschwanz oder einen glänzenden Knoten entscheidest – der Sleek-Look ist vielseitig und anpassungsfähig