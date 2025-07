Passagiere geschockt: Pilot wird direkt nach Landung von 10 Bundesagenten verhaftet

Ein ungewöhnlicher Zwischenfall sorgte in den USA für großes Aufsehen: Nach der Landung eines Flugzeugs in San Francisco (Kalifornien, USA) wurde der Co-Pilot direkt an Bord von Beamten mehrerer US-Behörden abgeführt.

Die Aktion verlief öffentlich – vor den Augen der Passagiere. Was zunächst wie eine routinemäßige Landung wirkte, endete für einen Mann im Cockpit in Handschellen. Erfolgreiche Landung endet in Handschellen Die Maschine der Fluglinie Delta Air Lines setzte am Sonntagabend um etwa 21:35 Uhr (Ortszeit Kalifornien, USA) auf dem Flughafen von San Francisco auf. Noch bevor alle Passagiere das Flugzeug verlassen konnten, betrat eine größere Gruppe bewaffneter Beamter das Flugzeug. Etwa zehn Personen in Westen verschiedener Behörden, mit Ausweisen und Waffen ausgerüstet, gingen zügig durch den Gang in Richtung Cockpit. Dort legten sie einem der Piloten Handschellen an und führten ihn ohne Verzögerung ab. Einige Fluggäste beobachteten die Szene sichtlich irritiert – einer von ihnen hielt den Moment mit dem Smartphone fest. Das Video wurde später auf der Onlineplattform X (ehemals Twitter) veröffentlicht. Flugpersonal war offenbar ahnungslos Laut Aussagen von Passagieren reagierte das Flugpersonal überrascht. Ein Passagier zitierte den zweiten Piloten mit den Worten, auch er habe keine Informationen über die Festnahme gehabt. Die Flugbegleiter und das restliche Personal hätten keinerlei Erklärung abgeben können und schienen selbst ratlos zu sein. Eine Frau, die ebenfalls an Bord war, sagte: „Es war beängstigend. Plötzlich standen diese Leute mit Westen und Ausweisen vor uns und gingen direkt ins Cockpit.“ Schwerer Vorwurf: Besitz strafbarer Inhalte Die New York Post berichtete, dass der festgenommene Pilot im Verdacht steht, Material zu besitzen, das sexuelle Gewalt gegen Kinder zeigt. Genauere Angaben zu den Ermittlungen wurden von den US-Behörden bisher nicht veröffentlicht. Ob der Vorfall bereits vor dem Flug bekannt war oder sich erst währenddessen ein konkreter Hinweis ergab, ist unklar. Ebenso bleibt offen, ob die Festnahme mit internationalen Ermittlungen im Zusammenhang steht oder ausschließlich auf US-amerikanischem Boden verfolgt wird.