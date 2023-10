Zum ersten Mal sind zwei Liebende auf der Titelseite des Männermagazins.

Hanna Sökeland (29) und Jessica Huber (28) lernten einander 2022 in der Datingshow "Princess Charming" kennen und lieben, sind seither ein Liebespaar.

Treffe eigene Entscheidungen

Nun posieren die beiden für den deutschen " Playboy ". Eine Premiere beim Männermagazin: Zwei sich liebende Frauen am Cover. Was für die einen nicht wie ein Aufreger wirkt, ist sogar für Hanna und Jessica nicht so ohne, denn, wie Hanna im "Playboy" sagt: "Wir sind anscheinend immer noch nicht an dem Punkt angelangt, an dem es normal ist, dass eine lesbische Frau machen kann, was sie will. Wir - auch meine eigene Community - sprechen von Toleranz und Freiheit und Akzeptanz. Aber sobald ich als Mensch eine Entscheidung treffe, kommt sogar aus der queeren Gesellschaft die Rückmeldung, dass sie das nicht gut findet. Dabei ist das doch meine Freiheit, meine Entscheidung, wo ich mich ausziehe und wo nicht."

© Sacha Höchstetter für PLAYBOY Deutschland November 2023

"Männer wollen mich 'retten'"

Auch Jessica hatte es in der Vergangenheit nicht leicht. Warum? "Ich habe es als feminine Frau schwer, in meiner Homosexualität ernst genommen zu werden. Wenn ich sage, dass ich auf Frauen stehe, kommt oft die Frage, ob ich es nicht mal mit einem Mann probiert hätte. Viele Männer denken, dass lesbische Frauen immer kurze Haare haben und sehr maskulin sein müssen. Und sie meinen dann, dass sie Retter sind, die einen umstimmen und irgendwie heilen können."

© Sacha Höchstetter für PLAYBOY Deutschland November 2023 ×

Mut machen

Aus oben genannten Gründen wollten die zwei die Aufnahmen für den Playboy machen und anderen Frauen Mut machen! "Unsere Message ist, dass es komplett normal ist, dass zwei Frauen zusammen sind und eine Beziehung führen."

© Sacha Höchstetter für PLAYBOY Deutschland November 2023

