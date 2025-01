Dieser Haarschnitt steht Ihrem Sternzeichen am besten

Verspielt, locker oder elegant? Wer seine Frisur seiner Persönlichkeit anpassen will, stimmt sie am besten auf das jeweilige Sternzeichen ab.

Was läutet das neue Jahr besser ein als eine neue Trend-Frisur? Richtig, nichts! Damit 2025 wirklich anders wird, braucht es erstmal eine äußerliche Veränderung. Wem es dabei an Inspiration fehlt, sieht sich am besten unser Haar-Horoskop an. Denn dort ist für jedes Sternzeichen die passende Frisuren-Idee dabei.

Die besten Hairstyles für jedes Sternzeichen

Wassermann (21. Januar bis 19. Februar)

Wassermann-Frauen sind kreativ und rebellisch, ihre Looks mutig und unkonventionell.

Perfekte Frisur: Der „Choppy Cut“ à la Meg Ryan passt ideal, mit luftigen Enden für den typischen Wassermann-Look. Ein Pony sollte nicht zu kurz sein, um die Stirn als Denkzentrum freizulassen.

Fische (20. Februar bis 20. März)

Fische sind romantisch, kreativ und jugendlich.

Perfekte Frisur: Lange Haare symbolisieren Weiblichkeit und werden kaum verändert. Nur die Spitzen sollten regelmäßig geschnitten werden.

Widder (21. März bis 20. April)

Widder-Frauen sind energisch und unkompliziert. Zeitintensive Styles sind nichts für sie.

Perfekte Frisur: Ein kurzer Bob – lebendig und pflegeleicht, passend zu ihrer Dynamik.

Stier (21. April bis 20. Mai)

Stier-Frauen lieben Beständigkeit und Eleganz, Veränderungen mögen sie nicht.

Perfekte Frisur: Schulterlange, dichte Haare unterstreichen ihre Sinnlichkeit und sind zeitlos.

Zwillinge (21. Mai bis 21. Juni)

Zwillinge lieben Abwechslung und spontane Veränderungen – auch bei ihren Frisuren.

Perfekte Frisur: Flexibel und unkompliziert. Ob klassisch, modern oder spielerisch – Hauptsache pflegeleicht.

Krebs (22. Juni bis 22. Juli)

Gefühlvoll und treu, auch in puncto Hairstyle.

Perfekte Frisur: Glattes Haar oder sanfte Wellen, die ihre romantische und verträumte Art betonen.

Löwe (23. Juli bis 23. August)

Selbstbewusste Löwen lieben extravagante Auftritte.

Perfekte Frisur: Volumen mit Wow-Effekt – gelockt oder mit auffälligem Haarschmuck verziert.

Jungfrau (24. August bis 23. September)

Perfektionistisch und anspruchsvoll bevorzugt die Jungfrau klare und strukturierte Styles.

Perfekte Frisur: Schlichte, geglättete, lange Haare – immer präzise und stilvoll.

Waage (24. September bis 23. Oktober)

Harmonieliebend und pragmatisch sucht die Waage nach unkomplizierten Lösungen.

Perfekte Frisur: Ein klassischer, praktischer Schnitt, der minimalen Aufwand erfordert.

Skorpion (24. Oktober bis 22. November)

Kraftvoll und geradlinig spiegeln sich diese Eigenschaften auch in ihren Frisuren.

Perfekte Frisur: Klare, grafische Schnitte wie der „Five-Point“-Schnitt .

Schütze (23. November – 21. Dezember)

Abenteuerlustig und freiheitsliebend tragen Schützen gerne natürliche, lässige Styles.

Perfekte Frisur: Egal ob lang, Bob oder kurz – Hauptsache ungekünstelt und authentisch.

Steinbock (22. Dezember bis 20. Januar)

Strukturiert und pragmatisch bleiben Steinböcke ihrem Stil treu.

Perfekte Frisur: Ein klassischer Bob oder schlichter Schnitt – langlebig und schnörkellos.

Diese Frisuren unterstreichen die Persönlichkeit jedes Sternzeichens und sind ideal auf ihre Eigenschaften abgestimmt.