× Nageltrends 2025: Die schönsten Farben und Designs zum Nachmachen

Welche Designs tragen wir 2025 auf unseren Nägeln? Wir verraten die angesagtesten Maniküre-Trends des Jahres.

Die Modetrends des neuen Jahres werden schon Monate im Voraus auf den Fashion Weeks in Mailand, London, Paris und New York präsentiert. Doch wie sieht es mit den Nageltrends aus? Schließlich sind gepflegte Nägel nicht nur ein wichtiger Bestandteil eines stylischen Looks, sondern auch eine Form der Self-Care, mit der wir uns etwas Gutes tun können. Für alle, die noch nach Inspiration suchen, haben wir hier die angesagtesten Farben und Styles für 2025 zusammengestellt. Eines ist sicher: In diesem Jahr werden Maniküren bunt, auffällig, kreativ – und alles andere als langweilig!

Die schönsten Nageltrends 2025

Velvet Nails

Für den neuesten Nageltrend dienen kuschelige Stoffe als Inspiration. Der samtig weiche Finish sieht zwar super aufwendig aus, ist aber tatsächlich richtig einfach zum Nachmachen.

Anleitung für den Nageltrend:

Zuerst die Nägel mit einer Schicht Base Coat lackieren. Dann die Farbe wählen, die am Ende das samtige Finish erhalten soll. Diese ebenfalls auftragen und trocknen lassen. Als letztes den Top Coat im Samtlook auftragen – et voilà! Fertig sind die Velvet Nails.

Colorful Chrome

Die beliebten Glazed Donut Nails bekommen 2025 ein farbenfrohes Update in Pink, Grün, Lila & Co. Der Look ist für all jene perfekt, die es gerne etwas ausgefallener, aber trotzdem shiny mögen.

Anleitung für den Nageltrend:

Zuerst die Nägel mit einer Schicht Base Coat lackieren. Nun die Nägel in verschiedenen Farben lackieren. Den Nagellack gut trocken lassen und anschließend mit einem Chrompuder zum Glänzen bringen. Anschließend mit einem Topcoat versiegeln.

Animal Print

© Getty Images ×

Animal Print feiert 2025 ein Comeback - auch auf unseren Nägeln. Neben klassischen Designs wie dem Leopardenmuster darf es auch gerne etwas extravaganter werden. Cow-Muster, Zebra-Muster & Co. sorgen für einen echten Hingucker-Look.

Anleitung für den Nageltrend:

Zuerst die Nägel mit einer Schicht Base Coat lackieren. Nun die Nägel mit der Base-Farbe lackieren, die unter dem Muster durchblitzen soll. Dann mit einem kleinen Nagelpinsel das Muster auf die Nägel malen. Alternative: Nailsticker mit dem gewünschten Muster aufkleben. Danach alles gut trocknen lassen und mit einem Topcoat finishen.

Schwarzer Nagellack

© Getty Images ×

Dieses Jahr ist schwarzer Nagellack der Klassiker schlechthin. Black Nails kommen jetzt in verschiedenen Längen und Formen - alles ist erlaubt. Sie sind ein schlichtes Statement, das einfach immer geht.

Anleitung für den Nageltrend:

Zuerst die Nägel mit einer Schicht Base Coat lackieren. Nun die Nägel mit dem schwarzen Nagellack der Wahl lackieren. Am besten sind zwei bis drei Schichten. Danach mit einem Topcoat für die Extraportion Glanz sorgen.

3D-Nails

Wer es besonders ausgefallen mag, sollte sich 2025 für eine Maniküre im 3D-Look entscheiden. Um die Nägel in wahre Kunstwerke zu verwandeln wird mit vielen kleinen Elementen gearbeitet. Alltagstauglich ist der Trend vielleicht nicht immer, aber insbesondere für einen Partylook ein echter Hingucker.

Anleitung für den Nageltrend:

Zuerst die Nägel mit einer Schicht Base Coat lackieren. Dann die Nägel mit einem Farbton der Wahl lackieren und trocknen lassen. Mithilfe von kleinen Nagelstickern und 3D-Elementen die Nägel verzieren. Nagelkleber zum Befestigen.

Lassen Sie sich von den schönsten Nail-Art-Looks direkt inspirieren!