× Trendlooks 2025: Die schönsten Ballfrisuren zum selber machen

Die Ball-Saison ist eröffnet und neben einem atemberaubenden Kleid darf das passende Haar-Styling nicht fehlen. Wir haben mit der Beauty-Expertin Julia Knapp von Arts of Beauty gesprochen, die uns ihre besten DIY-Tipps für schönste Ballfrisuren verraten hat.

Ein glamouröses Ballkleid und ein perfektes Styling sind die unverzichtbaren Begleiter für eine gelungene Ballnacht. Doch eines vorweg: Die Ära aufwendiger Hochsteckfrisuren ist vorbei. Ein Blick auf die roten Teppiche dieser Welt genügt, um zu erkennen, dass komplizierte Ballfrisuren der Vergangenheit angehören. Die gute Nachricht: Viele der aktuellen Trendfrisuren lassen sich problemlos selbst stylen.

Wir haben bei Beauty-Expertin Julia Knapp nachgefragt, die in ihrer Make-up-Artist Academy nicht nur Make-up-Termine und Workshops, sondern auch Berufsausbildungen rund ums Thema Schminken und Styling anbietet. Sie verrät die angesagtesten Looks der Saison und ihre besten Tipps für einen glanzvollen Auftritt am Tanzparkett.

Hollywood Waves

Hollywood-Waves zählen laut der Stylistin zu den absoluten Trendfrisuren der diesjährigen Ballsaison. „Hollywood Waves sind immer gefragt“, erklärt Julia Knapp. „Dabei werden die Wellen in eine einheitliche Richtung gedreht, um den gewünschten Look zu erzielen.“ Mit ihren voluminösen, definierten Locken und einem tiefen Seitenscheitel strahlen sie zeitlose Eleganz aus.

So geht’s:

Haare in große Partien teilen und mit einem Lockenstab in dieselbe Richtung locken. Die Locken auskühlen lassen und vorsichtig mit einer Bürste auskämmen. Mit Haarspray fixieren und für Extra-Glanz ein Haarserum verwenden.

Sleek Bun

Der Sleek Bun ist der Inbegriff von schlichter Eleganz. Der streng am Hinterkopf gebundene Dutt sorgt nicht nur für einen edlen Look, sondern garantiert auch, dass die Haare bei langen Ballnächten nicht stören. Besonders harmonisch lässt sich der Look mit Curtain Bangs kombinieren, so Julia: „Curtain Bangs liegen weiterhin im Trend. Damit sie perfekt in Form fallen, sollten sie sorgfältig ausgeföhnt werden, sodass eine sanfte, natürliche Welle entsteht.“

So geht’s:

Haare glattkämmen und zu einem tiefen Pferdeschwanz binden. Den Zopf eindrehen und um das Haargummi legen, dann mit Haarnadeln fixieren. Glanzspray sorgt für das perfekte Finish.

Wasserfall-Frisur

Die Wasserfall-Frisur ist ebenfalls ein zeitloser Klassiker aus den 1920er Jahren, der besonders bei festlichen Anlässen ein Highlight ist.

So geht’s:

Einen seitlichen Zopf flechten und dabei immer wieder neue Strähnen einfügen, die locker herabhängen. Mit einem transparenten Haargummi fixieren und gegebenenfalls mit Glitzer-Haarnadeln Akzente setzen.

Blunt Bob

Für kürzeres Haar ist der glatte Blunt Bob die perfekte Wahl. Stars wie Lily Collins und Selena Gomez schwören auf diesen minimalistischen Look. Beauty-Expertin Julia Knapp weiß: „Besonders angesagt ist ein glatter und schlichter Look, der den Fokus auf das Kleid und den Schmuck lenkt."

So geht’s:

Föhnen Sie den Bob für zusätzliches Volumen Glätten Sie Ihre Haare im Anschluss und verwenden Sie Haaröl für zusätzlichen Glanz

Beauty-Hacks für den perfekten Ballabend

Zudem hat uns die Expertin ihre besten SOS-Tipps verraten, wie Ihre Ballfrisur zum absoluten Hingucker wird:

Bobby Pins richtig einsetzen

Damit sie nicht verrutschen oder hervorstehen, die geriffelte Seite nach unten drehen.

Broschen mit Bobby Pins befestigen

Statt den Verschluss der Brosche zu nutzen, fixieren Sie sie mit Bobby Pins. Das erlaubt Ihnen mehr Flexibilität beim Platzieren.

Gesicht optisch schmälern

Lassen Sie bei einem Low Bun vorne einige Strähnen locker ins Gesicht fallen – das öffnet die Gesichtsform und wirkt schmeichelhaft.

Die Frisur sollte das Gesamtkonzept des Outfits unterstreichen. „Ist das Kleid auffällig, sollten Sie eine schlichtere Frisur wählen", so die Julia Knapp.

Der wichtigste Tipp der Expertin: Wählen Sie eine Frisur, die Ihre Persönlichkeit unterstreicht und zu Ihnen passt. Es geht nicht darum, jedem Trend nachzueifern, sondern darum, einen Look zu finden, mit dem Sie sich rundum wohl fühlen.