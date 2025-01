Ballsaison 2025: Die schönsten Trends fürs Tanzparkett

Auf die Bälle, fertig, los! Ob glänzende Goldtöne, fließende Stoffe oder auffällige Accessoires – die Ballsaison 2025 bietet jede Menge Möglichkeiten, die Modetrends des Jahres in Szene zu setzen. Wir verraten die Must-haves für den perfekten Look.

Ab sofort tanzen wir im Dreivierteltakt in die fünfte Jahreszeit, denn die Ballsaison ist offiziell eröffnet! Höchste Zeit also, sich mit den aufregendsten Trends auf dem Tanzparkett zu beschäftigen. Ob opulent, minimalistisch oder verspielt – in diesem Jahr kommen Ballköniginnen in jeder Stilrichtung auf ihre Kosten.

Trendfarbe: Gold

© Getty Images ×

2025 steht ganz im Zeichen des Glamours, und keine Farbe verkörpert das besser als Gold. Glänzende Stoffe und Pailletten feiern ein großes Comeback und setzen Sie bei jedem Anlass ins Rampenlicht. Egal ob in Form eines langen Abendkleids oder eines funkelnden Cocktailkleids – Gold sorgt für den ultimativen Wow-Effekt. Inspiration gefällig? Anne Hathaway hat kürzlich bei einer Ausstellung in Shanghai gezeigt, wie luxuriös ein schlichtes, goldenes Kleid wirken kann.

Trendstoff: Satin und Seide

© Getty Images ×

Wenn es um zeitlose Eleganz geht, sind Satin und Seide die unangefochtenen Favoriten der Saison. Diese Stoffe verleihen jedem Look eine schimmernde, luxuriöse Note. Besonders beliebt sind schulterfreie Ballkleider und Slip Dresses aus Satin, wie sie von Stilikonen wie Anya Taylor-Joy unlängst getragen wurden. Kombiniert mit zarten High Heels und minimalistischen Accessoires entsteht ein Look, der nicht nur edel, sondern auch herrlich bequem ist – ideal für eine lange Nacht auf dem Tanzparkett.

Trend-Silhouette: Corsagenkleider

© Getty Images ×

Eng anliegende Kleider mit Corsagen-Schnitt sind der Trend schlechthin für die Ballsaison 2025. Diese Silhouette betont die Taille und schafft eine sinnliche, feminine Ausstrahlung. Besonders begehrt sind Modelle im Meerjungfrauen-Stil, die die Kurven umspielen und für eine dramatische Wirkung sorgen. Raffinierte Details wie Spitze und Stickereien, verleihen den Corsagenkleidern das gewisse Etwas.

Trend-Details: Schleifen

© Getty Images ×

Ganz klar: Übergroße Schleifen sind das Statement-Detail der Saison. Ob an der Taille, auf der Schulter, am Rücken oder auf den Schuhen – Schleifen setzen feminine Akzente und verleihen jedem Look eine Prise Retro-Charme. Designer wie Carolina Herrera und Giambattista Valli haben diese verspielten Details in ihren Kollektionen prominent platziert und zeigen, dass Schleifen sowohl romantisch als auch modern wirken können.

Trend-Accessoires: Opernhandschuhe

© Getty Images ×

Das wohl eleganteste Accessoire der Ballsaison? Opernhandschuhe! Dieser Klassiker erlebt 2025 ein fulminantes Comeback. Stars wie Pamela Anderson haben den Trend bereits bei den Golden Globes vorgeführt. Besonders angesagt sind Handschuhe, die farblich perfekt auf das Kleid abgestimmt sind. Ob aus Satin, Spitze oder mit Perlendetails: Opernhandschuhe verleihen jedem Outfit eine Extraportion Glamour.