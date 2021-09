Baby-Countdown für Finger

Edi Finger († 72) wäre Opa geworden. Den Namen der Enkelin erfuhr er vor seinem Tod.

Geburt. Die Trauer über das Ableben von Edi Finger († 72) ist nach drei Monaten noch immer groß.

Tochter erwartet

Die Freude über ein neues Leben ist jedoch viel größer. Denn die Sportreporter-Legende wäre in Kürze Opa geworden. Seine Tochter Victoria (27) ist bereits hochschwanger und erwartet eine Tochter. Genauer gesagt, soll die Kleine bereits am 16. September das Licht der Welt erblicken.

Das verriet Oma Marion nun gegenüber ÖSTERREICH. „Wir haben Edi damals mit der Nachricht überrascht. Er hat sich so darauf gefreut.“

Geschenk. Zum Abschied gab Victoria ihrem Vater noch ein Geschenk mit. „Vicky hat ihm den Namen ihrer Tochter in einem Brief mitgegeben.“ Edi Finger war in der Nacht vom 27. Mai 2021 plötzlich an einem Aortariss gestorben. Er bleibt unvergessen