Wasserfester Schmuck fürs Meer: DAS sind die besten Labels

Hautpflege im Flugzeug: So bleibt Ihre Haut frisch und strahlend Per Flugzeug geht es in den Urlaub? Das bedeutet nicht nur Flughafen-Chaos, sondern auch Stress für Ihre Haut. Denn die Bedingungen über den Wolken können zu einer Reihe an Hautproblemen führen. Damit Sie erfrischt und strahlend am Ziel ankommen, haben wir die besten Tipps für Sie zusammengestellt.