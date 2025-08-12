Wie in „Der Teufel trägt Prada“: Anna Wintour sucht persönlichen Assistenten

Haben Sie auch schon mal davon geträumt, wie Andy Sachs in „Der Teufel trägt Prada“ zu arbeiten? Jetzt könnte Ihre Chance gekommen sein! Anna Wintour sucht einen neuen persönlichen Assistenten. Doch ist dieser Traumjob wirklich so glamourös, wie er aussieht?

Vor einiger Zeit veröffentlichte der Condé Nast Verlag eine Stellenanzeige für die Position eines persönlichen Assistenten oder einer Assistentin des Global Chief Content Officers. Diesen Titel hat keine Geringere als Anna Wintour inne, die nach ihrem Rücktritt als Chefredakteurin der Vogue nun die strategische Richtung des Verlags bestimmt. Wer da nicht sofort an Andy Sachs aus „Der Teufel trägt Prada“ denkt, hat den Film nie gesehen!

Wer den Job bekommt, wird sich nicht nur im Mode-Olymp wiederfinden, sondern muss auch die extreme Seite von Wintours berüchtigtem Arbeitsstil aushalten.

Anna Wintour: Die härteste Chefin der Modewelt?

© Getty Images

Die 75-jährige Britin gilt in der Modewelt als unnahbar und wird regelmäßig als „Eiskönigin“ bezeichnet. Trotz ihrer kalten Fassade ist sie in der Modewelt immer noch der Dreh- und Angelpunkt. Ihre Präsenz bei Modeschauen wird als ultimative Wertschätzung eines Designers betrachtet.

Obwohl sie nicht mehr die Vogue leitet, bleibt sie eine gigantische Macht. Doch die Frage bleibt: Wer ist bereit, das harte Leben einer Assistentin zu führen, wenn man ständig unter dem „Wintour-Druck“ steht? Die Veröffentlichung dieser Stellenanzeige fällt außerdem mit den Dreharbeiten zur Fortsetzung von „Der Teufel trägt Prada“ zusammen – ein Zufall? Wer weiß.

Hohe Anforderungen, durchschnittliches Gehalt

Was also erwartet den neuen persönlichen Assistenten? Der Job klingt anfangs verlockend, doch die Anforderungen sind alles andere als einfach. Bewerber müssen nicht nur organisatorische Genies und wahre Multitasker sein, sondern auch über viel Liebe zum Detail verfügen. Diskretion ist ein absolutes Muss, ebenso wie Professionalität in jeder noch so stressigen Situation. Die Fähigkeit, mit hohem Druck umzugehen und in den hektischsten Momenten einen kühlen Kopf zu bewahren, wird ebenfalls vorausgesetzt.

Zudem sind Wochenendeinsätze keine Seltenheit. Wer die Stelle bekommt, muss bereit sein, auf private Freizeit zu verzichten und sich voll und ganz der Arbeit zu widmen. Und was ist mit der Bezahlung? Das Gehalt für den neuen persönlichen Assistenten liegt bei 90.000 bis 125.000 US-Dollar im Jahr, was in New York City als eher durchschnittlich gilt.

Traumjob oder Albtraum?

Wenn Sie sich für diese einmalige Gelegenheit interessieren, können Sie sich noch immer bewerben. Die Anzeige ist mittlerweile seit fast drei Wochen online, doch Hinweise auf eine bereits erfolgte Besetzung gibt es bisher nicht. Auf dem Instagram-Account eines renommierten Fashion-Magazins wurde die Ausschreibung gepostet, und die Kommentare fluten nur so herein.

Einige Nutzer auf Instagram sind entsetzt: „Das Gehalt ist viel zu niedrig für den Stress und die Stadt!“ Andere sehen das natürlich anders: „Das ist der Job meines Lebens!“ Trotz des weniger berauschenden Gehaltes scheint dieser Job ein echter Traum für viele zu sein. „Millionen von Mädchen würden für diesen Job töten!“ oder „Ich habe mich schon beworben!“ heißt es in einigen Kommentaren.

Für die mutigen Bewerber, die bereit sind, sich in die Welt von Anna Wintour zu stürzen, könnte es das Abenteuer Ihres Lebens werden. Doch genau wie in „Der Teufel trägt Prada“ bleibt am Ende nur eine Frage: Ist dieser Traumjob wirklich so glamourös, wie er aussieht?