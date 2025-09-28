Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. International
streep
© instagram/voguerunway

Streep bei Modeschau

Der Teufel trägt Dolce & Gabbana

28.09.25, 10:34
Teilen

Der Teufel trägt jetzt anders: Bei der Modewoche in Mailand ist Hollywood-Star Meryl Streep am Samstag bei der Schau von Dolce & Gabbana aufgetaucht. 

Die 76-Jährige hatte ihren US-Kollegen Stanley Tucci an der Seite - was darauf hindeutet, dass es sich um einen Auftritt für die Fortsetzung des Kassenschlagers "Der Teufel trägt Prada" aus dem Jahr 2006 handelt. Streep spielt darin die Chefredakteurin eines Modemagazins, Tucci den Art Director. Derzeit wird in Mailand gedreht.

Streep saß bei der Schau des italienischen Designerpaars Domenico Dolce und Stefano Gabbana in einem Vinylmantel und mit Sonnenbrille in der ersten Reihe. Kurz kam es auch zu einem Treffen mit der langjährigen Chefredakteurin der US-Ausgabe der "Vogue", Anna Wintour, die Vorbild für ihre Rolle ist. "Der Teufel trägt Prada 2" soll nächstes Jahr in die Kinos kommen. Im ersten Teil gibt es eine Szene mit Anne Hathaway als Assistentin der Chefredakteurin, die sich am Telefon erkundigt: "Wie buchstabiert man Gabbana?"

Wegen der laufenden Modewoche ist Mailand derzeit mit Tausenden Leuten aus der internationalen Modeszene bevölkert. In den vergangenen Tagen hatte es bereits ein Casting für Statisten gegeben, die in der Fortsetzung mitspielen wollen. Dazu standen Tausende Schlange. Gedreht wird auch in einem Luxushotel in der Innenstadt. Neben Streep und Tucci werden auch Hathaway und Emily Blunt im zweiten Teil zu sehen sein. Alle waren bereits in Teil eins dabei.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden