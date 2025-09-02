Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 18.460 aktien down -6.1% Andritz AG 60.10 aktien down -0.91% BAWAG Group AG 111.70 aktien up +0.18% CA Immobilien Anlagen AG 23.140 aktien down -0.52% CPI Europe AG 18.310 aktien down -1.24% DO & CO Aktiengesellschaft 227.00 aktien equal +0% EVN AG 22.950 aktien down -1.5% Erste Group Bank AG 81.45 aktien down -0.24% Lenzing AG 26.100 aktien down -1.14% Mayr-Melnhof Karton AG 79.30 aktien down -1.37% OMV AG 47.100 aktien down -0.93% Oesterreichische Post AG 28.950 aktien equal +0% Raiffeisen Bank Internat. AG 28.520 aktien down -1.04% SBO AG 27.450 aktien down -0.36% Telekom Austria AG 9.490 aktien down -1.76% UNIQA Insurance Group AG 12.220 aktien down -1.93% VERBUND AG Kat. A 60.30 aktien down -1.63% VIENNA INSURANCE GROUP AG 44.150 aktien down -1.56% Wienerberger AG 29.500 aktien down -1.27% voestalpine AG 27.960 aktien down -2.51%
  1. oe24.at
  2. Business
  3. Geld
Goldbarren
© getty

Neues Allzeithoch

Goldpreis knackt Rekordhoch: Edelmetall boomt

02.09.25, 09:29
Teilen

Preis für eine Feinunze Gold stieg auf 3.508,73 US-Dollar, das sind rund 3.000 Euro.

Gold war in der Nacht auf Dienstag kurzzeitig so teuer wie noch nie. Der Preis für eine Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) stieg gegen 4 Uhr um knapp ein Prozent auf 3.508,73 US-Dollar (2.995,08 Euro) und erreichte damit den bisher höchsten Stand. Mit dem Rekordhoch krönte der Goldpreis seine jüngste Rally, mit der er seine monatelange Seitwärtsbewegung zwischen 3.200 und 3.400 US-Dollar beendet hatte.

Das Rekordniveau konnte der Goldpreis nicht ganz halten. Zuletzt legte der Kurs noch um rund ein halbes Prozent auf 3.494 Dollar zu und lag damit wieder etwas unter dem bisherigen Rekordhoch von rund 3.500 Dollar aus dem April.

Gold gehört in diesem Jahr zu einer der gefragtesten Anlagen. Seit Ende 2024 legte der Preis um rund ein Drittel zu. Zum Vergleich: Der Bitcoin verteuerte sich im gleichen Zeitraum um lediglich knapp acht Prozent und der Dax zog um rund ein Fünftel an.

Gold als sicherer Zufluchtsort in unsicheren Zeiten

Experten führten die jüngsten Gewinne beim Gold primär auf die Erwartung einer Leitzinssenkung in den USA zurück. Gold wird zudem von vielen Investoren als relativ sicherer Zufluchtsort in politisch unsicheren Zeiten eingestuft. So lässt zum einen der unvermindert andauernde, russische Angriffskrieg gegen die Ukraine die Anleger zu dem Edelmetall greifen.

Zum anderen sorgen sich die Anleger auch um die politische Unabhängigkeit der US-Notenbank Fed, die nicht nur den Arbeitsmarkt, sondern auch die Folgen der US-Zollpolitik für die Inflation im Blick behalten muss. US-Präsident Donald Trump gilt als vehementer Verfechter niedrigerer Zinsen und hat zuletzt mit der angestrebten Entlassung der Fed-Gouverneurin Lisa Cook den Druck auf die Notenbank erhöht.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden