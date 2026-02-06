Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 50.400 aktien up +1.61% Andritz AG 70.70 aktien down -6.85% BAWAG Group AG 136.20 aktien up +0.81% CA Immobilien Anlagen AG 25.000 aktien up +1.05% CPI Europe AG 16.050 aktien up +0.31% DO & CO Aktiengesellschaft 198.60 aktien up +3.22% EVN AG 29.100 aktien up +0.69% Erste Group Bank AG 107.00 aktien up +1.13% Lenzing AG 27.600 aktien up +0.18% OMV AG 52.15 aktien up +1.07% Oesterreichische Post AG 34.200 aktien up +0.59% PORR AG 36.650 aktien up +2.95% Raiffeisen Bank Internat. AG 42.020 aktien up +1.2% SBO AG 33.000 aktien down -0.6% STRABAG SE 90.00 aktien up +1.35% UNIQA Insurance Group AG 15.980 aktien down -0.37% VERBUND AG Kat. A 61.45 aktien up +3.45% VIENNA INSURANCE GROUP AG 66.20 aktien down -2.07% Wienerberger AG 29.540 aktien up +0.75% voestalpine AG 42.700 aktien up +1.67%
  1. oe24.at
  2. Business
Dow Jones / NYSE
© APA/EPA

Über 50.000 Punkte

US-Börsen auf Rekordkurs: Dow Jones knackt historische Marke

06.02.26, 20:27
Teilen

Die US-Börsen sind wieder richtig in Schwung gekommen. Der Dow Jones in New York hat sogar zum ersten Mal die historische 50.000-Punkte-Marke erreicht. 

Die US-Börsen haben am Freitag im Handelsverlauf weiter zugelegt und den US-Leitindex Dow Jones erstmals in seiner Geschichte über die Marke von 50.000 Punkten gehievt. Der Index stieg zuletzt um rund 2,3 Prozent und erreichte zeitweise ein Tageshoch von knapp 50.015 Punkten.

Auch die anderen wichtigen US-Börsenindizes konnten zulegen: Der deutlich mehr Aktien umfassende S&P-500 stieg um 1,7 Prozent auf 6.915,53 Punkte. Der technologielastige Nasdaq Composite legte 1,9 Prozent auf 22.970,930 Zähler zu.

An den Börsen kehrte zum Wochenschluss die Risikobereitschaft wieder etwas zurück, nachdem die abgelaufene Woche weitgehend von Vorsicht geprägt war. Die Kurskorrekturen der Edelmetalle hatten für Unsicherheit gesorgt, zudem hinterfragen Anleger zunehmend die Megainvestitionen in den KI-Boom. Entsprechend waren zuletzt wieder klassische Industriewerte gefragt, wovon der Dow Jones stärker profitierte als andere Indizes.

Die Tagesgewinner im Dow Jones waren allerdings im Handelsverlauf am Freitag die Aktien des KI-Chipherstellers Nvidia mit einem Plus von 7,2 Prozent. Denn während die Investitionen anderer Konzerne in KI-Infrastruktur hinterfragt wird, gilt Nvidia als Profiteur dieses Trends.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen