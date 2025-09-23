Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 21.850 aktien up +0.69% Andritz AG 61.20 aktien up +1.32% BAWAG Group AG 113.60 aktien up +0.35% CA Immobilien Anlagen AG 22.760 aktien up +1.25% CPI Europe AG 18.230 aktien up +0.94% DO & CO Aktiengesellschaft 226.00 aktien up +0.22% EVN AG 23.450 aktien down -0.42% Erste Group Bank AG 82.55 aktien up +0.43% Lenzing AG 26.550 aktien up +2.71% OMV AG 45.380 aktien up +0.53% Oesterreichische Post AG 29.300 aktien up +0.69% PORR AG 29.650 aktien up +0.17% Raiffeisen Bank Internat. AG 29.080 aktien up +2.11% SBO AG 26.350 aktien up +0.96% STRABAG SE 78.40 aktien down -1.26% UNIQA Insurance Group AG 12.340 aktien down -0.64% VERBUND AG Kat. A 60.75 aktien up +0.91% VIENNA INSURANCE GROUP AG 45.800 aktien up +0.55% Wienerberger AG 29.060 aktien up +1.32% voestalpine AG 29.140 aktien down -0.55%
  1. oe24.at
  2. Business
  3. Märkte & Börsen
Wallstreet
© APA/AFP/STAN HONDA

Kursfeuerwerk

US-Börsen-Rallye: Dow und S&P500 auf Rekordkurs

23.09.25, 16:16
Teilen

Die US-Börsen sind am Dienstag mit einem Rekordlauf gestartet. Dow Jones und S&P-500 zündeten Kursraketen. Beide stellten ein neues Allzeithoch auf.

Die US-Börsen haben am Dienstag ein Kursfeuerwerk hingelegt. Während der Dow Jones und der S&P-500 ihren Rekordlauf vom Vortag fortsetzen konnten, ging es an der Nasdaq aber leicht nach unten.

Neues Allzeithoch

Der Dow Jones stieg bis gegen 16 Uhr um 0,64 Prozent auf 46.677,33 Punkte und erreichte damit ein neues Allzeithoch.

Auch der breiter gefasste S&P-500 erreichte zu Handelsbeginn knapp ein neues Rekordhoch, fiel dann aber zurück. Zuletzt lag der Index mit einem Minus von 0,02 Prozent bei 6.692,40 Punkten. Nach unten ging es hingegen an der technologielastigen Nasdaq-Börse. Der Nasdaq Composite fiel um 0,35 Prozent auf 22.710,014 Zähler.

US-Notenbank im Fokus

Im Fokus stehe nun ein Konjunkturausblick von US-Notenbankpräsident Jerome Powell. Der Fed-Chef wird am Dienstag voraussichtlich gegen 18.35 Uhr MESZ über den Konjunkturausblick sprechen und dabei wohl auch zu geldpolitischen Perspektiven Stellung nehmen.

Im Rampenlicht wird der Notenbankchef Powell auch deshalb gesehen, weil der Druck von US-Präsident Donald Trump auf ihn groß bleibt. Schließlich hat sich der neu in den Fed-Vorstand aufgerückte Notenbanker Stephen Miran für kräftige Zinssenkungen ausgesprochen. "Wenn die kurzfristigen Zinsen etwa zwei Prozentpunkte zu hoch bleiben, drohen unnötige Entlassungen und höhere Arbeitslosigkeit", sagte Miran.

Trumps politischer Kurs beeinflusste zuletzt auch die Kenvue-Aktien, die sich am Dienstag vorbörslich um 4,6 Prozent von ihrem Rekordtief erholten. Nachdem der US-Präsident Schwangere vor der Einnahme des Schmerzmittels Tylenol warnte, bekommt der Pharmahersteller Rückendeckung. Mehrere Medien berichteten, dass ein Zusammenhang zwischen dem Medikament und dem von Trump erwähnten Autismus-Risiko wissenschaftlich nicht untermauert sei.

1,6 Prozent fester zeigten sich außerdem die Boeing-Aktien, nachdem Uzbekistan Airways eine Bestellung von bis zu 22 Jets des 787-Dreamliner-Jets bekanntgegeben hatte. Zudem wurde bei dem Flugzeugbauer auf eine Erklärung des US-Botschafters in China, David Perdue, verwiesen. Nach Jahren der Abstinenz soll Medienberichten zufolge eine Großbestellung aus China näher rücken.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden