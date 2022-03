Play-offs sind ein anderes Härte-Level

Der Check von Charlie Dodero gegen Steven Strong sorgt für viel Diskussionsstoff.

Es kann immer dazu kommen, dass ein Spieler austickt – da bin ich wahrscheinlich der richtige Ansprechpartner. Leider ist mir das zuletzt gegen Fehérvár passiert und ich habe eine Sperre von sechs Spielen ausgefasst. Für die Aktion möchte ich mich nochmal entschuldigen, das darf nicht passieren. Der Check von Dodero gehört für mich aber nicht in diese Kategorie. Es sieht schlimm aus, aber ich unterstelle ihm keine Absicht. Er kommt mit vollem Schwung, Dodero fährt nach außen, Strong will in die Mitte. Aber ob Absicht oder nicht: Er trifft ihn am Kopf. Ich hoffe, dass es Strong gut geht.

Körperlich musst du gut beisammen sein

In den Play-offs ist mehr Härte im Spiel, alles ist viel intensiver und emotionaler. Beide Teams spielen schönes Hockey, echtes Männer-Hockey – da musst du körperlich schon gut beisammen sein, dass du so eine Serie spielen kannst. Natürlich kann es immer passieren, dass es eskaliert. Doch für mich war diese Serie bisher hart, aber fair. Sie macht viel Spaß, da würde ich gerne auf dem Eis stehen.