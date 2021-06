Anna Veith: Das Baby ist da!

Anna und Manuel Veith freuen sich über die Geburt ihres Sohnes Henry.

Anna Veith ist erstmals Mutter geworden. Die 32-jährige Ski-Olympiasiegerin gab die Geburt ihres Sohnes Henry am 22. Juni am Samstag auf Instagram bekannt. "We made a wish and you came true. You stole our heart", kommentierte die seit 2016 mit Manuel Veith verheiratete Salzburgerin ein Foto der Hände des Neugeborenen und das Paares. Die mehrfache Weltmeisterin und zweimalige Weltcupgesamtsiegerin hatte ihre Sportkarriere im Mai 2020 beendet.