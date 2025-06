Start-Termin für "Der Teufel trägt Prada 2" fixiert!

Nach jahrelangen Spekulationen ist es nun offiziell – „Der Teufel trägt Prada“ bekommt eine Fortsetzung. Wie Disney bestätigt hat, soll der zweite Teil des Mode-Kultfilms am 1. Mai 2026 in die Kinos kommen

Ein bewusst gewähltes Datum für den Filmstart, denn nur wenige Tage später findet die berühmte Met Gala statt – organisiert von Anna Wintour, der realen Inspiration für die gefürchtete Modechefin Miranda Priestly. Die Filmfans rätseln: Wird Meryl Streep (75) erneut in die Rolle der eiskalten Chefredakteurin schlüpfen? Gibt es ein Wiedersehen mit Anne Hathaway (42) als Andrea Sachs, Emily Blunt (42) als Emily oder Stanley Tucci (64) als Nigel? Noch hat keiner der Stars seine Rückkehr offiziell bestätigt. Allerdings ist sicher: David Frankel, Regisseur des ersten Teils, wird erneut Regie führen. Auch Aline Brosh McKenna, die Drehbuchautorin des Originals, ist wieder mit an Bord.

© WireImage

Worum geht’s im zweiten Teil von „Der Teufel trägt Prada“? Wie die Film and Television Industry Alliance (FTIA) verrät, setzt die Fortsetzung dort an, wo Mirandas Karriere auf der Kippe steht. Die Printwelt steckt in der Krise, und die einflussreiche Mode-Ikone sieht sich gezwungen, ihren Platz im digitalen Zeitalter neu zu behaupten. Das sorgt für Konflikte, Konkurrenzkämpfe – und möglicherweise auch neue Allianzen.

Überraschende Wendung nach früheren Absagen

© www.pps.at

Noch 2022 hatte Anne Hathaway in einem Interview ausgeschlossen, dass es jemals einen zweiten Teil geben werde. Zwei Jahre später ließ sie jedoch durchblicken, dass die enge Verbindung zum Cast die Idee durchaus reizvoll mache. Stanley Tucci scherzte zuletzt, er könne „nichts sagen, ohne in ein Schauspielergefängnis zu kommen“.

Kinofans weltweit fiebern nun dem Mai 2026 entgegen, wenn der Mode-Klassiker in die zweite Runde geht – mit neuen Intrigen, neuen Looks und vielleicht einem Hauch Nostalgie.