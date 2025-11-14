"Katastrophe!" - Wirbel um Gottschalks peinlichen Bambi-Auftritt

Die Moderation der diesjährigen Bambi-Verleihung wurde für das TV-Urgestein zur Pannen-Show. Gottschalk erntete Buh-Rufe statt Applaus.

Bei der diesjährigen Bambi-Verleihung wurde neben den Preisträgern vor allem einer zum Gesprächsthema: Thomas Gottschalk (75). Der TV-Veteran, normalerweise ein Garant für souveräne Bühnenmomente, sorgte in den Bavaria-Studios in Grünwald bei München für spürbare Verwirrung – besonders während seines Auftritts mit Musik-Ikone Cher.

Schon bei der Preisübergabe an die 79-Jährige wirkte Gottschalk ungewohnt fahrig und unsicher. Er sprach langsam, verhedderte sich wiederholt und verlor zeitweise den Faden. Als er Cher mit dem Satz vorstellte: „Hier ist sie, die einzige Frau, die ich in meinem Leben ernst genommen habe“, erntete er sogar Buhrufe aus dem Publikum.

Cher kontert Gottschalk

Anschließend folgte der Satz „Cher, Cher, nichts ist so schwer wie Cher“, ehe Gottschalk unerwartet von einer persönlichen Anekdote erzählte: Seine eigene Bambi-Trophäe sei beim Brand seiner Villa in Malibu geschmolzen. Über Cher sagte er zudem, er habe „alles“ von ihr gesehen – worauf die Sängerin prompt reagierte: „nicht alles“.

Zwischendurch stellte sich der Moderator auch noch zwischen Cher und die Kameras und nahm ihr für einen Moment die Sicht – um sie danach zu fragen, ob sie etwas sagen wolle. An einer Stelle räumte Gottschalk sogar selbst ein, er sei „etwas verwirrt“.





Shitstorm in den sozialen Medien

In den sozialen Medien löste der Auftritt zahlreiche Kommentare aus. Ein Instagram-Nutzer fragte: „Warum hat ihm niemand das Mikro ausgeschaltet, es sollte doch ihr Moment sein“, andere sprachen von „total unangenehm“ oder einer „vollen Katastrophe“.

Cher, die ebenfalls irritiert wirkte, wurde an diesem Abend als „Legende“ mit dem Bambi geehrt. Sie kennt Gottschalk von ihren früheren Auftritten in „Wetten, dass..?“. Laudator Hannes Jaenicke bezeichnete sie in seiner Rede als „die Künstlerin, die Ikone, die Humanistin, die Legende“. Der Preis für die US-Superstar war zugleich der Schlusspunkt der Gala.

Sängerin Cher beehrte die Bambi-Verleihung. © oe24

Auf dem roten Teppich zeigte sich Cher bescheiden: Eine Legende sei sie nicht, meinte sie, vielmehr „eine arbeitende Frau“ und „eine starke Frau“. Die Bambi-Jury würdigte sie dennoch als „Göttin des Pop“.

Gottschalk hört auf

Gottschalk selbst hatte bereits im Mai angekündigt, keine großen Shows mehr übernehmen zu wollen. Sein 75. Geburtstag sei „für einen Moderator der Punkt, wo man sagen sollte, man nimmt sich selber raus“.