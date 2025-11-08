Alles zu oe24VIP
Mit Günther Jauch, Barbara Schöneberger & Thomas Gottschalk.
© Hersteller

Abschied

TV-Schock: RTL verliert gleich drei Mega-Stars

08.11.25, 18:26
Teilen

Am Samstag, 6. Dezember, steht ein großer Moment im deutschen Fernsehen bevor: Thomas Gottschalk wird zum letzten Mal auf der großen Samstagabendbühne stehen. 

Der 74-Jährige moderiert ein letztes Mal die RTL-Show „Denn sie wissen nicht, was passiert!“ – und verabschiedet sich damit endgültig von seiner TV-Heimat.

Gottschalks legendärer Papst-Vergleich

Bereits im Mai hatte Gottschalk live erklärt: „Wenn der Papst jünger ist als ich, ist die Sache gelaufen – und das ist jetzt so.“ Mit dieser Aussage machte er seinen Rückzug offiziell. Barbara Schöneberger versprach damals: „Wir machen es dir dann richtig schön.“ Günther Jauch ergänzte: „Du darfst entweder den ganzen Abend moderieren oder gar nicht moderieren. Nur: nicht zu kommen geht nicht.“

Mit ihm hören zwei weitere TV-Titanen auf

Nach BILD-Informationen werden jedoch nicht nur Gottschalk, sondern auch Barbara Schöneberger und Günther Jauch in der letzten Show am 6. Dezember ihren Abschied verkünden. Beide sollen ihre Entscheidung live in der Sendung bekanntgeben, wie Produktionskreise bestätigten. Damit endet die Ära eines der beliebtesten TV-Trios Deutschlands.

RTL plant Neustart der Show

„Denn sie wissen nicht, was passiert!“ läuft seit 2018 in unregelmäßigen Abständen zur besten Sendezeit auf RTL. Der besondere Reiz: Die Moderatoren wussten nie, welche Spiele und Überraschungen sie erwarten – oft skurril, manchmal peinlich, aber stets unterhaltsam. Laut BILD wird hinter den Kulissen bereits an einem Neustart mit drei neuen TV-Stars gearbeitet. Wer das Trio ersetzen wird, ist derzeit noch offen.

