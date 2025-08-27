Nach Schlaganfall: Jack White feiert 85. Geburtstag mit Papa-Sohn-Moment

Star-Produzent Jack White feiert in wenigen Tagen seinen 85. Geburtstag - zu diesem Anlass zeigt er sein ungewöhnliches Leben.

Für Musikproduzenten-Legende Jack White und seine Frau Rafaella war es ein besonderer Moment: Ihr Sohn Maximilian ist nun offiziell ein Schulkind. Mit einer riesigen grünen Schultüte, auf der in großen Buchstaben „Max“ prangte, Ranzen am Rücken und strahlenden Augen startete der Bub in sein neues Abenteuer.

Mehr lesen:

„Mein Baby ist eingeschult worden – ein neues Kapitel im Leben beginnt“, so beschreibt Rafaella jenes Gefühl, das wohl viele Eltern teilen, wenn sie ihr Kind auf diesem wichtigen Schritt begleiten. Die Aufregung war groß – nicht nur wegen der Schultüte, sondern auch beim kleinen Maxi selbst. „Es war ein sehr emotionaler Tag. Maxi ist sehr aufgeregt gewesen, rannte immer hin und her mit seinem Schulranzen, hat ihn immer wieder aufgesetzt“, erzählt die Mutter gegenüber Bild. Schon in den Nächten davor habe er kaum geschlafen und immer wieder von seiner Einschulung gesprochen.





Jack White, der auf eine Ausnahme-Karriere mit mehr als 800 selbst komponierten Liedern zurückblicken kann, macht klar: Sein größter Stolz ist seine Familie. Mit Ehefrau Rafaella hat er zwei Kinder – Sohn Maximilian Noah und Tochter Angelina Melody. „Für mich war das alles sehr bewegend, mit fast 85 meinen sechsjährigen Sohn bei der Einschulung zu erleben“, sagt White.

Schwerer Unfall

Dass er diesen Tag miterleben konnte, ist keine Selbstverständlichkeit. Nach einem schweren Sturz im Dezember des Vorjahres lag White wochenlang auf der Intensivstation, dazu kam ein Schlaganfall. Beide Male kämpfte er sich zurück.

Umso dankbarer ist Rafaella, dass die Familie diesen Tag gemeinsam verbringen durfte: „Ich kämpfe mit den Tränen, mein großer Jack ist wieder so fit wie das blühende Leben. Er hat keinerlei Einschränkungen mehr nach seinen beiden schweren Erkrankungen.“