Trauer

Schlager-Ikone Jack White tot aufgefunden

16.10.25, 11:32 | Aktualisiert: 16.10.25, 13:22
Die Schlager-Ikone Jack White ist tot, er wurde in seiner Berliner Wohnung tot aufgefunden. Jetzt ermittelt die Kripo. 

Jack White und Gattin Rafaella im Jahr 2020 bei einer Geburtstagsparty

Jack White und Gattin Rafaella im Jahr 2020 bei einer Geburtstagsparty

Tot aufgefunden 

Wie die deutsche Bild berichtet, wurde White am heutigen Donnerstag in seinem Haus in Berlin-Grunewald tot aufgefunden. Als gegen 9.30 Uhr ein Notruf bei der Polizei einging, rückten die Beamten an. 

Anwalt bestätigt

Whites Rechtsanwalt Sebastian Löwe hat den Tod der Schlager-Legenden mittlerweile bestätigt. Die Beamten ermitteln aktuell zu den Hintergründen von Whites Tod. Im Schlafzimmer sollen die Beamten eine Waffe gefunden haben und gehen deshalb aktuell von einem Suizid aus. Ein Fremdverschulden werde ausgeschlossen. 

Im Alter von 85 Jahren verstorben

Der Musiker wurde 85 Jahre alt. White hinterlässt seine Frau Rafaella (40) und die beiden gemeinsamen Kinder Maximilian (6) und Angelina (2). White hatte insgesamt sieben Kinder.

