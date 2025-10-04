Drei Verletzte nach Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen

Bei einem Verkehrsunfall auf der Burgenland Schnellstraße (S31) sind am späten Freitagnachmittag laut Feuerwehr drei Personen teils schwer verletzt worden.

In die Kollision zwischen dem Knoten Mattersburg und der Anschlussstelle Wulkaprodersdorf (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) auf der Richtungsfahrbahn Eisenstadt waren demnach drei Fahrzeuge verwickelt.

© APA

Neben den FF Mattersburg und Wulkaprodersdorf rückten mehrere Rettungswagen, zwei Notärzte sowie "Christophorus 3" aus.