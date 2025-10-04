Alles zu oe24VIP
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
© APA

Auf Schnellstraße

Drei Verletzte nach Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen

04.10.25, 09:54
Bei einem Verkehrsunfall auf der Burgenland Schnellstraße (S31) sind am späten Freitagnachmittag laut Feuerwehr drei Personen teils schwer verletzt worden. 

In die Kollision zwischen dem Knoten Mattersburg und der Anschlussstelle Wulkaprodersdorf (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) auf der Richtungsfahrbahn Eisenstadt waren demnach drei Fahrzeuge verwickelt.

© APA

Neben den FF Mattersburg und Wulkaprodersdorf rückten mehrere Rettungswagen, zwei Notärzte sowie "Christophorus 3" aus.

