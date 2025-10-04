15-jährige Mopedlenkerin nach Kollision mit Pkw tot

Bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Pkw ist eine Mopedlenkerin aus dem Bezirk Grieskirchen am Freitagabend auf der B129 zwischen Peuerbach und Waizenkirchen (Bezirk Eferding) zu Tode gekommen.

OÖ. Die 15-Jährige war laut der Polizei in Richtung Waizenkirchen unterwegs, als sie in einer Kurve mit dem Pkw eines 19-Jährigen, der ihr entgegenkam, zusammenstieß. Die Mopedlenkerin wurde in ein angrenzendes Feld geschleudert; sie wurde tödlich verletzt.

Zu möglichen Verletzungen des 19-Jährigen und seines 16-jährigen Beifahrers machte die Polizei keine Angaben. Ein Alkotest beim 19-Jährigen brachte ein negatives Ergebnis. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.