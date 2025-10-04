Alles zu oe24VIP
15-jährige Mopedlenkerin nach Kollision mit Pkw tot
In Feld geschleudert

15-jährige Mopedlenkerin nach Kollision mit Pkw tot

04.10.25, 08:02
Bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Pkw ist eine Mopedlenkerin aus dem Bezirk Grieskirchen am Freitagabend auf der B129 zwischen Peuerbach und Waizenkirchen (Bezirk Eferding) zu Tode gekommen. 

OÖ. Die 15-Jährige war laut der Polizei in Richtung Waizenkirchen unterwegs, als sie in einer Kurve mit dem Pkw eines 19-Jährigen, der ihr entgegenkam, zusammenstieß. Die Mopedlenkerin wurde in ein angrenzendes Feld geschleudert; sie wurde tödlich verletzt.

Zu möglichen Verletzungen des 19-Jährigen und seines 16-jährigen Beifahrers machte die Polizei keine Angaben. Ein Alkotest beim 19-Jährigen brachte ein negatives Ergebnis. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

