polizei sirene
© getty/Symbolbild

Sicherheit

Zivilschutz-Probealarm: Mehr als 8.000 Sirenen heulen am Samstag

03.10.25, 22:03
Auch AT-Alert wird aktiviert

Heute, Samstag, wird wieder ein bundesweiter Zivilschutz-Probealarm durchgeführt.

Zwischen 12.00 und 12.45 Uhr werden nach dem Signal "Sirenenprobe" die drei Signale "Warnung", "Alarm" und "Entwarnung" über 8.000 Feuerwehrsirenen in ganz Österreich ausgestrahlt. Der Probealarm dient zur Überprüfung der technischen Einrichtungen des Warn- und Alarmsystems. Zudem soll die österreichische Bevölkerung mit den Signalen vertraut gemacht und Bewusstsein dafür geschaffen werden.

Begleitend zur Sirenenprobe wird auch das digitale Warnsystem AT-Alert bundesweit ausgesendet. Der im vergangenen Jahr eingeführte AT-Alert ist eine Ergänzung des flächendeckenden Sirenenwarnsystems. Dabei können Behörden regionale oder flächendeckende Warnungen über die Mobilfunkbetreiber verschicken. Das System basiert auf der Mobilfunktechnologie "Cell Broadcast", einer eigenständigen Technologie für die Nachrichtenübertragung. Dabei werden Textmeldungen auf Mobiltelefone, die im betroffenen Bereich eingeloggt sind, versendet.

