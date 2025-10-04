Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Mörwald kocht
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
Hochzeit im Krankenhaus – Bräutigam stirbt wenige Tage später
© UK Neunkirchen

Große Trauer

Hochzeit im Krankenhaus – Bräutigam stirbt wenige Tage später

04.10.25, 08:36
Teilen

Ein schwer kranker Patient heiratete im Universitätsklinikum Neunkirchen seine Freundin – oe24 berichtete. Wenige Tage später folgte die traurige Nachricht, dass er gestorben ist.

Niederösterreich. Im Universitätsklinikum Neunkirchen fand eine besonders bewegende Hochzeit statt: Der schwerkranke Stefan Huber und seine große Liebe Elisabeth erfüllten sich dort ihren Wunsch und heirateten. Das engagierte Pflegeteam verwandelte kurzerhand den Aufenthaltsraum einer Bettenstation in einen festlich geschmückten Trauungssaal. Musik erklang, Seifenblasen schwebten durch die Luft, und aus der Krankenhausküche kam sogar eine eigens gebackene Hochzeitstorte. Eine Standesbeamtin der Stadtgemeinde Neunkirchen führte die Zeremonie durch.

Hochzeit im Krankenhaus – Bräutigam stirbt wenige Tage später
© UK Neunkirchen
 

Stefan und seine Partnerin Elisabeth hatten sich vor zwei Jahren kennengelernt. Doch die gemeinsame Zukunft stand unter einem schweren Stern – Stefan erkrankte schwer und musste im Klinikum behandelt werden. Nur wenige Tage nach der Hochzeit verlor er den Kampf gegen seine Krankheit.

Sein Arbeitgeber nahm in einem bewegenden Facebook-Posting Abschied von seinem CEO: "Mit stillem Bedauern nehmen wir Abschied von unserem CEO Stefan Huber, der nach langer Krankheit verstorben ist.Er war ein Mensch, der mit Weitsicht, Haltung und großer Menschlichkeit unser Unternehmen nachhaltig geprägt hat."

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden