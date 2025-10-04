Hochzeit im Krankenhaus – Bräutigam stirbt wenige Tage später

Ein schwer kranker Patient heiratete im Universitätsklinikum Neunkirchen seine Freundin – oe24 berichtete. Wenige Tage später folgte die traurige Nachricht, dass er gestorben ist.

Niederösterreich. Im Universitätsklinikum Neunkirchen fand eine besonders bewegende Hochzeit statt: Der schwerkranke Stefan Huber und seine große Liebe Elisabeth erfüllten sich dort ihren Wunsch und heirateten. Das engagierte Pflegeteam verwandelte kurzerhand den Aufenthaltsraum einer Bettenstation in einen festlich geschmückten Trauungssaal. Musik erklang, Seifenblasen schwebten durch die Luft, und aus der Krankenhausküche kam sogar eine eigens gebackene Hochzeitstorte. Eine Standesbeamtin der Stadtgemeinde Neunkirchen führte die Zeremonie durch.

© UK Neunkirchen

Stefan und seine Partnerin Elisabeth hatten sich vor zwei Jahren kennengelernt. Doch die gemeinsame Zukunft stand unter einem schweren Stern – Stefan erkrankte schwer und musste im Klinikum behandelt werden. Nur wenige Tage nach der Hochzeit verlor er den Kampf gegen seine Krankheit.

Sein Arbeitgeber nahm in einem bewegenden Facebook-Posting Abschied von seinem CEO: "Mit stillem Bedauern nehmen wir Abschied von unserem CEO Stefan Huber, der nach langer Krankheit verstorben ist.Er war ein Mensch, der mit Weitsicht, Haltung und großer Menschlichkeit unser Unternehmen nachhaltig geprägt hat."