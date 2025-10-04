Alko-Crash: Mitfahrer (17) stirbt sofort

Ein 18-Jähriger ohne Führerschein verursachte alkoholisiert einen Horror-Crash in Niederösterreich – für einen 17-jährigen Mitfahrer kam jede Hilfe zu spät.

Niederösterreich. Der Unfall ereignete sich am Samstag gegen 1:50 Uhr in der Nacht auf der L6110 im Gemeindegebiet von Ferschnitz (Bezirk Amstetten). Ein 18-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Scheibbs kam rechts von der Fahrbahn ab und krachte gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug um 180 Grad geschleudert und prallte mit der linken Seite gegen einen weiteren Baum.

Während der Lenker und ein 15-jähriger Mitfahrer unverletzt blieben, erlitt ein 18-jähriger Beifahrer schwere Verletzungen und wurde ins Landesklinikum Amstetten eingeliefert. Besonders tragisch: Der 17-jährige Mitfahrer auf der Rückbank erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Der 18-jährige Lenker besitzt keine gültige Lenkberechtigung. Ein durchgeführter Alkomattest verlief positiv, berichtet die LPD Niederösterreich in einer Aussendung.