August Wöginger
ÖVP-Klubchef

Heißes Gerücht: Wechselt Wöginger zum Flughafen Linz?

26.01.26, 23:55
Wird ÖVP-Klubchef August Wöginger Flughafen-Linz-Geschäftsführer, sollte er in der Causa Postenschacher verurteilt werden? 

Nachdem das Oberlandesgericht Linz die Diversion für ÖVP-Klubchef August Wöginger gekippt hat, muss er nun im Februar vor Gericht. Der Vorwurf: Amtsmissbrauch. Er soll für einen Parteifreund im Finanzministerium interveniert haben, damit dieser Finanzamt-Chef für Braunau, Ried und Schärding wird. 

Für den Fall einer erstinstanzlichen Verurteilung - für Wöginger gilt die Unschuldsvermutung - hat ÖVP-Chef Christian Stocker bereits angekündigt, weiter an Wöginger festzuhalten. Ob das dann tatsächlich so wäre, ist eine andere Frage. 

Wöginger als Flughafen-Manager? 

Wie oe24 nun erfuhr, dürfte jedenfalls bereits an einem Plan B gearbeitet werden. Wöginger könnte demnach - im Fall der Fälle - Geschäftsführer beim Flughafen Linz werden. Der Vertrag des jetzigen Airport-Managers läuft mit Ende des Jahres aus. 

Die Nachfolge wurde bereits ausgeschrieben, Bewerbungen wurden bis 23. Jänner entgegengenommen. Der Flughafen gehört jeweils zur Hälfte dem Land Oberösterreich sowie der Stadt Linz. In der Hearing-Kommission haben diese dementsprechend ein Wörtchen mitzureden. 

Ein offizielles Salär wurde für den Posten übrigens nicht ausgeschrieben. Stattdessen sollen Bewerberinnen und Bewerber ihre Gehaltsvorstellungen nennen. 

ÖVP dementiert 

Die ÖVP dementiert entsprechende Gerüchte entschieden. "Das entbehrt jeglicher Grundlage", heißt es von einer Sprecherin des ÖVP-Klubs gegenüber oe24. Nachsatz: "Er sucht keinen Job. Er ist Klubobmann, er bleibt Klubobmann". 

Eine sonderlich dankbare Aufgabe wäre die Geschäftsführung des Linzer Flughafens ohnehin nicht. Immerhin kämpft der Airport mit sinkenden Passagierzahlen und Millionen-Verlusten.

