Urteil Richter Hammer
© Getty

Istanbul

Unfassbar: Staatsanwaltschaft schießt bei Streit auf Richterin

13.01.26, 14:51
In Istanbul soll eine Richterin von einem Staatsanwalt angeschossen worden sein. Die 45-Jährige sei in ihrem Büro am regionalen Berufungsgericht gewesen, als der 33 Jahre alte Mann auf sie geschossen habe, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. 

Zuvor sei es zu einem Streit gekommen. Die Richterin erlitt demnach eine Schussverletzung im Leistenbereich, ihr Zustand sei nicht lebensbedrohlich, sie müsse aber operiert werden.

Der Verdächtige wurde festgenommen. Gegen ihn wird wegen versuchter Tötung ermittelt. Beide sollen früher gemeinsam an einem Gericht in Istanbul gearbeitet haben, berichtete Anadolu unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft.

