Feller-Ausrutscher bei Riesentorlauf-Abschied - Braathen führt

Im 1. Nightrace-RTL-Durchgang in Schladming setzte sich Lucas Pinheiro Braathen (BRA) vor Loic Meillard (SUI/+0,06) und dem deutschen Überraschungsmann Fabian Gratz (+0,31) an die Spitze. Marco Schwarz (+0,42) lauert auf Platz 4. Manuel Feller verpasste in seinem letzten RTL den 2. Lauf.

Im ersten Teil des Flutlicht-Doppels (am Mittwoch folgt der Slalom) erwartete die Rennläufer eine spiegelglatte Planai. Da fand ausgerechnet der vierfache Schladming-Slalomsieger Henrik Kristoffersen auf dem vom eigenen Vater gesetzten Kurs keinen Grip und schaffte es mit 2,18 Sekunden Rückstand gerade noch in die Top 20.

Feller mit "Eislaufplatz" überfordert

Ohne spezielles RTL-Training war Manuel Feller zwei Tage nach seinem Slalom-Sieg in Kitzbühel mit dem "Eislaufplatz" überfordert: Mit fast 5 Sekunden Rückstand schaffte er es nicht in die Entscheidung der Top 30. Schon vorher hatte der Tiroler gemeint: "Das ist mein letzter Riesentorlauf!"

Zufrieden mit seinem Lauf, zog Marco Schwarz zufrieden Halbzeit-Bilanz: "Es war schon relativ knackig. Man muss die Schwünge sauber ziehen, dann baut man schon einen guten Grip auf. Im Großen und Ganzen hat es sich gut angefühlt."

Der RTL-Weltcup-Zweite Stefan Brennsteiner liegt Halbzeit-Platz 14 (+1,40), er meinte selbstkritisch: "Läufer nach mir waren sicher im Vorteil, weil die glatte Piste dann aufgekratzt war, nichtsdestotrotz hätte ich's besser machen können."

Start zum 2. Durchgang ist um 20.45 Uhr (ORF1 live).