Toter (25) lag bei Radarkasten - Polizei jagt Fahrerflüchtigen

Die Ermittlungen zum Tod eines 24-jährigen nächtlichen Fußgängers in Leopoldsdorf bei Wien laufen. Jetzt steht fest, dass die tödlichen Verletzungen von einem Verkehrsunfall stammen. Der Fahrerflüchtige ließ das Unfallopfer einfach sterben.

Die Fundstelle an der Achauer Straße in Leopoldsdorf aus einem anderen Blickwinkel. © Viyana Manset Haber

NÖ. - Nach dem Fund einer Leiche eines jungen Mannes in Leopoldsdorf im Bezirk Bruck/Leitha in der Nacht auf seit Sonntag liegt nun das Obduktionsergebnis vor: Laut Landespolizeidirektion ist nach der Autopsie davon auszugehen, dass der 24-Jährige infolge eines Verkehrsunfalls tödlich verletzt wurde. Die Ermittlungen zum genauen Ablauf der Ereignisse mit Fahrerflucht laufen weiter, die Polizei ist dabei auch auf Hinweise durch eventuelle Zeugen angewiesen.

Stehengeblieben und Toten auf Seite geräumt?

Der leblose Körper des 24-Jährigen aus Achau, der seit wenigen Monaten in Leopoldsdorf wohnt, wurde gegen 4.25 Uhr von einem Zeitungszusteller in der Nähe einer Tankstelle entdeckt, deren SB-Waschanlagen auch Treffpunkt diverser Cliquen, darunter auch sogenannter Roadrunner, ist. Rettungskräfte versuchten das Opfer, das unmittelbar bei einem Radarkasten lag, zu reanimieren, die Bemühungen blieben aber vergeblich. Gerüchte im Ort wollen nicht verstummen, dass der Todes-Rowdy den Unfall sehr wohl mitbekommen haben dürfte und dass er bzw. ein Beifahrer sogar ausstieg, um den Sterbenden einfach vom Asphalt in Richtung Gehsteig zu schleifen - und seinem Schicksal zu überlassen anstatt die Rettung zu rufen und ihm zu helfen!

Die Erhebungen der Polizeiinspektion Leopoldsdorf und Beamten des Landeskriminalamtes Niederösterreich ergaben, dass der 24-Jährige zu Fuß aus Richtung Wien kommend ins Ortszentrum von Leopoldsdorf unterwegs war. Der Mann wies zunächst ein unklares Verletzungsbild auf. Von der Staatsanwaltschaft Korneuburg wurde eine Obduktion angeordnet, die noch am Samstag vorgenommen wurde.

Jetzt ersucht die Landespolizeidirektion Niederösterreich die Bevölkerung um Rückmeldungen zu Beobachtungen im Bereich der Achauerstraße. Diese sind an die Polizeiinspektion Leopoldsdorf unter der Telefonnummer 059133-3229 erbeten.