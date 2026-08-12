2:0! Rapid fertigt Paide erneut mühelos ab

Rapid ließ auch im Rückspiel gegen die Esten Paide Linnameeskond nichts anbrennen.

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13.705 Fans zogen am Vorabend Rapid im Weststadion dem Sonnenfinsternis-Schauspiel vor. Auf dem verdorrten Rasen in Hütteldorf hielt sich das Spektakel in Grenzen.

Wie schon im Hinspiel dominierten die Wiener über weite Strecken, taten sich aber schwer, große Chancen herauszuspielen.

Im schnellen Umschaltspiel gelang das 1:0, weil eine Abseitsfalle von Paide nicht funktionierte, wodurch Nikolaus Wurmbrand am rechten Flügel frei durchstarten und vor dem Tor auf Marco Tilio querlegen konnte (38.). Zuerst ging die Fahne noch hoch, der VAR gab den Treffer dann aber doch.

Rapid-Defensive hält erstmals

Abseits dessen wurde der estnische Torhüter vor allem aus der Distanz geprüft, Torschütze Tilio probierte es hier gleich mehrfach.

Das 2:0 setzte es nach einem soften Elfmeter. Der Gefoulte Wurmbrand trat nicht selbst an, sondern Louis Schaub, der souverän links halbhoch verwandelte (82.).

Im Gegensatz zum Heimspiel blieb Paide diesmal ein eigener Treffer aber verwehrt, auch weil Niklas Hedl einmal stark zur Stelle war (73.). Damit gewann Rapid zum ersten Mal diese Saison ohne Gegentor.

Obendrein siegten die Grün-Weißen zum ersten Mal seit 1987/88 (unter Otto Baric, damals zehn) in den ersten sieben Saisonspielen.

Um die dritte Conference-League-Teilnahme in Folge geht es am 20. August auswärts und sieben Tage später zu Hause gegen den Verlierer des Europa-League-Qualiduells Hearts gegen Benfica. Die Portugiesen haben das Hinspiel in Lissabon mit 6:1 gewonnen, das Rückspiel folgt am Donnerstagabend (20.45 Uhr MESZ). Die Hearts waren zuvor in der zweiten Runde der Champions-League-Quali mit dem Gesamtscore von 0:6 an Sturm Graz gescheitert.