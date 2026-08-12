Überraschung! Xavi wird Nationalteam-Coach

Das hat wohl niemand kommen sehen! Xavi, zuletzt von 2021 bis 2024 Trainer bei seinem FC Barcelona, wird Bondscoach bei der Niederlande.

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Seine Trainerkarriere begann der ehemalige Champions-League-Sieger, Welt- und Europameister bei Al-Sadd in Katar, wo er unter anderem Meister wurde.

Dann kam gleich der große Sprung zu Barca, wo er von 1991 bis 2015 als Profi aktiv war – ab 1998 in der Kampfmannschaft.

Nach drei Jahren, in denen er einmal Meister und Superpokalsieger (2022/23) wurde, trennten sich die Wege der beiden. Nun ist der 46-Jährige zurück und das durchaus überraschend.

Denn Gerüchte gab es bisher kaum, nun ist es schon fix: Der Spanier übernimmt die niederländische Nationalmannschaft.

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Nach Verbandsangaben unterschrieb der 46-Jährige einen Vertrag bis inklusive der WM 2030. Der frühere Profi tritt die Nachfolge von Ronald Koeman an, der nach dem WM-Aus gegen Marokko zurückgetreten war.

Bis zuletzt hielten sich eher Gerüchte, dass Ex-Liverpool-Trainer Arne Slot, der ja Niederländer ist, die Oranje übernimmt. Dieser wurde auch interviewt, sagte aber ab, weil er denkt "Klub-Fußball hat mir noch einiges zu bieten".