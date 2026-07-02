Katja Burkard: Muskel-Show im Sport-BH

Da fliegt glatt das Hackl ins Korn: RTL-Urgestein Katja Burkard zeigt sich auf Instagram von einer völlig neuen, extrem durchtrainierten Seite und lässt im Wald die Muskeln spielen. Bei diesem Anblick bleibt den Fans glatt der Mund offen stehen.

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Sie gehört seit gefühlten Ewigkeiten zu den absoluten Spitzen-Publikumslieblingen im deutschsprachigen Fernsehen. Normalerweise kennt man Moderatorin Katja Burkard top gestylt und elegant im Kölner RTL-Studio. Abseits der Fernsehkameras zeigt sich die sympathische Blondine auf Social Media aber erfrischend nahbar. Täglich versorgt sie ihre stolze Community von mittlerweile 232.000 Followern auf Instagram mit den neuesten Updates und privaten Einblicken aus ihrem Alltag. Doch ihr jüngstes Posting sorgt im Netz jetzt für akutes Staunen und kollektives Kinnladen-Herunterklappen.

Hammer-Figur

Auf den neuesten Schnappschüssen mutiert die TV-Ikone nämlich zur waschechten Power-Frau im Unterholz und posiert gut gelaunt mit Holzstämmen. Das Outfit für die schweißtreibende Action im Grünen ist dabei ein absoluter Hingucker: Katja trägt lediglich einen Sport-BH, eine hautenge Trainingshose und schützt ihre Augen mit einer lässigen Sport-Sonnenbrille. Dass die Moderatorin mit ihren 61 Jahren so fit und durchtrainiert ist wie nie zuvor, beweist sie auf den Bildern eindrucksvoll. Auf einer der Aufnahmen stemmt sie völlig ungeniert einen massiven Baumstamm direkt über ihren Kopf, während sie auf einem anderen Foto lässig jeweils einen kleineren Stamm in jeder Hand hält.

Das sportliche Kontrastprogramm im Dickicht betitelt sie selbst humorvoll als "Waldarbeit" – und könnte dabei gar nicht glücklicher und fröhlicher in die Kamera strahlen. Die Botschaft ist klar: Wer rastet, der rostet, und echter Fitness-Erfolg kennt eben kein Alter.

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Die virtuelle Gefolgschaft ist angesichts dieser geballten Ladung Muskelkraft völlig aus dem Häuschen und spart nicht mit Lob für die Naturschönheit – was sich in diesem Fall sowohl auf die beeindruckende Form der 61-Jährigen als auch auf die idyllische Kulisse bezieht. Sogar prominente Kolleginnen geraten beim Anblick der strammen Oberarme ins Schwärmen: TV-Legende Birgit Schrowange adelte den Schnappschuss prompt mit dem Prädikat "Granate" und feuerte in den Kommentaren standesgemäß mit ein paar Flammen-Emojis um sich. Die restlichen Fans stießen ins selbe Horn und überhäuften die Moderatorin mit Komplimenten wie "Oh mein Gott, Katja, du bist mega", "Powerfrau" oder einem bewundernden "Sehr stark". Eines hat Katja Burkard mit dieser hölzernen Fitness-Einlag