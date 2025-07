Paradies Garten Festival sorgt für gute Laune und noch besseres Gewissen

Österreichs erstes CO₂-neutrales Musikfestival bringt von 1. bis 3. August Top-Acts, Green Tech und neue Erlebniswelten ins Schloss Prugg in Bruck an der Leitha.

Inmitten des historischen Schlossparks von Bruck an der Leitha verschmelzen elektronische Clubkultur, Klimaschutz und soziale Innovation zu einem Festivalerlebnis der besonderen Art. Das Paradies Garten Festival findet heuer zum vierten Mal statt und will auch künftig Österreichs Vorreiter in Sachen nachhaltiger Großveranstaltungen bleiben.

© Paradies Garten Festival

Über 60 nationale und internationale Acts sorgen drei Tage lang für musikalische Ekstase im Schlosspark – darunter Größen wie Charlotte de Witte, Moodymann, Marcel Dettmann, Eris Drew und Shanti Celeste, die weltweit die elektronische Szene prägen. Rund die Hälfte des Programms bleibt bewusst heimischen und regionalen Acts vorbehalten – zur Förderung der lokalen Clubkultur und Reduktion klimaschädlicher Reiselogistik.

© Paradies Garten Festival

Auch bei der Kuration denkt Paradies Garten voraus: Viele Künstler werden gebucht, wenn sie ohnehin in Österreich oder Nachbarländern touren – eine smarte Strategie, die Vielfalt mit ökologischer Verantwortung verbindet.

Musikfestival als grüner Vorreiter

Seit seiner Premiere verfolgt Paradies Garten einen konsequent nachhaltigen, zertifizierten Kurs - bereits 2022 war das Festival offiziell CO₂-neutral. Der gesamte Strom stammt aus erneuerbarer Energie des Energieparks Bruck, darunter Windkraft, Photovoltaik und Biogas - ein in Österreich einzigartiges Modell mit europäischem Vorbildcharakter. Den größten Hebel für Emissionsreduktion bildet die Anreise: Rund 90 Prozent der Gäste reisen mit den ÖBB - ein Spitzenwert dank enger Partnerschaft. Auch kulinarisch setzt das Festival ein Zeichen: Der vollständig vegetarische Foodcourt halbiert laut Studien den CO₂-Fußabdruck gegenüber fleischlastigen Angeboten. Neu 2025: Gösser Biostoff liefert als Partner Bier und Wein erstmals per E-LKW aus einem nahegelegenen Lager - für zusätzliche Einsparungen auf der letzten Meile.

© Paradies Garten Festival

Als erstes Festival in Österreich verzichtet es vollständig auf Bargeld und Cashless-Armbänder. In Kooperation mit Visa und Global Payments zahlen Besucher schnell, sicher und umweltfreundlich mit Karte oder Smartphone – das spart Wartezeit und reduziert laut Studien den CO₂-Ausstoß gegenüber Bargeld um bis zu 36 Prozent. Auch sozial zeigt das Festival Wirkung: Pfandbecher können freiwillig an die Lebenshilfe Bruck gespendet werden, die Erlöse fließen in regionale Projekte für Menschen mit Behinderungen. Zudem stammen viele Möbel am Gelände aus deren Werkstätten – ein sichtbares Bekenntnis zu regionalem Handwerk und Inklusion. Für Erholung sorgt die Erste Recharge Zone: ein stiller Rückzugsort mit Massagen und multisensorischer Soundwelt – vollständig mit Solarstrom betrieben und damit ein kraftvolles Zeichen für nachhaltige Innovation.

Auf einen Blick

Das macht das Festival 2025 besonders:

100 Prozent grüne Energie: Strom aus Wind, Sonne und Biogas - produziert direkt in der Region.

90 Prozent Anreise mit den ÖBB: eines der klimafreundlichstes Festivalmobilitätskonzepten Europas.

Line-up mit Haltung: Charlotte de Witte, Moodymann, Marcel Dettmann u. v. m., dazu 50 Prozent Acts aus Österreich.

Cashless & ressourcenschonend: Bezahlen mit Karte oder Smartphone - schnell, sicher und ressourcenschonend.

CO2-Einsparung auf den letzten Kilometern: Bier & Wein werden erstmals mit E-LKWs aus dem Lager in unmittelbarer Nähe angeliefert.

1. bis 3. August im Schloss Prugg in Bruck an der Leitha.