Café Central macht dicht: Die Wiener Institution wird generalsaniert

Die Wiener Kaffeehaus-Legende bekommt ab heute eine Rundumerneuerung und soll im Herbst in neuem Glanz zurückkehren.

Ein Fixpunkt der Wiener Kaffeehauskultur sperrt vorübergehend seine Pforten: Das Café Central wird generalsaniert und soll nach umfassenden Bauarbeiten ab Herbst wieder Gäste empfangen, wie der ORF berichtet.

Sanierungsarbeiten ab sofort

Im mehr als 150 Jahre alten Gebäude in der Herrengasse starten ab sofort umfangreiche Sanierungsarbeiten. Die historische Bausubstanz sowie das bekannte Interieur des Café Central werden unter strengem Denkmalschutz erneuert. Gleichzeitig wird die technische Infrastruktur des Hauses modernisiert.

Ein zentraler Punkt der Arbeiten ist die Umstellung auf Fernkälte. Laut Betreiber Verkehrsbüro Group soll diese Technologie den Energieverbrauch deutlich senken und auch die CO₂-Emissionen reduzieren. Die neue Anlage kommt zudem ohne klimaschädliche Kältemittel aus und bringt das Gebäude technisch auf den neuesten Stand.

Pop-Up-Café als Ersatz

Während der Bauphase bleibt auch ein Teil des Palais Ferstel für rund ein halbes Jahr geschlossen. Die Passage im Gebäude bleibt jedoch weiterhin zugänglich.

Damit Gäste aber nicht ganz auf die berühmte Kaffeehaus-Atmosphäre verzichten müssen, entsteht während der Sanierung ein Pop-Up-Lokal. Unter dem Namen "Decentral" öffnet im Palais Harrach auf der Freyung ein temporäres Café.