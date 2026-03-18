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Polizei-Aktion

Diebe auf A1 gestoppt

18.03.26, 13:05
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Zwei Männer sollen am Wochenende auf einer Baustelle in St. Valentin (Bezirk Amstetten) Elektrokabel gestohlen haben. Sie flüchteten mit dem Auto. Einer Polizeistreife gelang es, die mutmaßlichen Diebe auf der Autobahn zu stoppen. Sie sind in Haft. 

Die Elektrokabel wurden am Samstag in den frühen Morgenstunden gestohlen. Die Polizei wurde verständigt und darüber informiert, dass die mutmaßlichen Täter mit einem Auto geflüchtet seien. Daraufhin wurde eine Fahndung eingeleitet und einer Streife gelang es schließlich, die beiden Männer im Alter von 32 und 43 Jahren auf der Westautobahn (A1) im Bereich Ebelsberg, einem Stadtteil von Linz, zu stoppen und festzunehmen. Im Auto stellten die einschreitenden Polizisten unter anderem eine Sturmhaube, diverses Einbruchswerkzeug und eine kleine Menge Suchtgift sicher. Im mitgeführten Anhänger fanden sie vier je etwa 85 Kilogramm schwere Kabelrollen.

8.000 Euro Schaden

Weitere Ermittlungen ergaben dann auch, dass die Männer im Verdacht stehen, schon in der Nacht davor auf derselben Baustelle in St. Valentin in einen Container eingebrochen zu sein und daraus sechs Kabelrollen gestohlen zu haben. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 8.000 Euro. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden der 32-Jährige und der 43-Jährige in die Justizanstalt St. Pölten gebracht.

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