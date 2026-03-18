Cyberangriff cancelt Sommerprogramm von Langenzersdorf

Aufgrund "erheblicher Kosten" aufgrund eines jüngst erfolgten Cyberangriffs muss die Gemeinde Langenzersdorf sämtliche Sommertermine absagen.

So heißt es auf der Homepage der Stadt Langenzersdorf: "Die Veranstaltungen 'Seeschlacht Open Air – Comedy & Rock' (26. Juni 2026) sowie die 'Schlagernacht am See' (27. Juni 2026) müssen leider entfallen." Hintergrund seien die ungeplanten erheblichen Kosten zur Schadensbehebung infolge des kürzlich erfolgten Cyberangriffs.

Kosten werden rücküberwiesen

Die Kosten für über eventjet.at gekaufte Tickets werden automatisch rücküberwiesen, für im Bürgerservice erworbene Karten vor Ort erstattet. "Diese Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen, da es sich um beliebte Fixpunkte in unserem Veranstaltungsprogramm handelt."