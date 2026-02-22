Alles zu oe24VIP
14 Pferde bei Brand von Stall in der Steiermark gerettet, Mann wurde verletzt
© BFV Deutschlandsberg

Gasflaschen-Defekt

14 Pferde bei Brand von Stall in der Steiermark gerettet, Mann wurde verletzt

22.02.26, 09:57 | Aktualisiert: 22.02.26, 16:41
Teilen

14 Pferde konnten rechtzeitig ins Freie gebracht werden. 

Stmk. Ein 51-jähriger Mann ist in der Nacht auf Sonntag beim Brand seines Pferdestalls in Eibiswald (Bezirk Deutschlandsberg) verletzt worden. Das Feuer war gegen 22  Uhr ausgebrochen, die 14 Pferde, die zu diesem Zeitpunkt in dem Gebäude waren, wurden rechtzeitig ins Freie gebracht, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.

Laut Angaben des 51-jährigen Besitzers dürfte ein Defekt an einer Gasflasche den Brand ausgelöst haben. Bei der Rettung der Tiere erlitt der Mann Verbrennungen am Oberkörper sowie an der linken Hand. Er wurde vom Notarzt erstversorgt und anschließend in das Landeskrankenhaus Deutschlandsberg gebracht. Insgesamt standen acht Feuerwehren mit 111 Feuerwehrleuten und 21 Fahrzeugen im Einsatz.

