"Jedes Jahr derselbe Cringe": Zuschauer genervt von Silbereisen-Show

Wie jedes Jahr lädt auch 2025 Florian Silbereisen am Vorabend des ersten Advents zum "Adventsfest der 100.000 Lichter" ein. Trotz unzähliger Schlagerstars kommt die besinnliche Stimmung bei den Zuschauern nicht so ganz an.

Am 29. November moderiert Florian Silbereisen erneut das "Adventsfest der 100.000 Lichter" live. Mit am Start sind viele Schlagerstars. Bei den ARD-Zuschauern ist die Stimmung nicht allzu weihnachtlich. Nur wenige Minuten nach Showbeginn hagelt es in den sozialen Medien harte Kritik.

Sehr schnell wird über die Sendung gejammert: "Willkommen beim alljährlichen Adventsleiden". Ein X-User meint: "Meine Horrorvorstellung von Weihnachten". Ein anderer Zuschauer schreibt: "Einfach jedes Jahr derselbe Cringe, wenn wir mal ehrlich sind".

"Wirklich schwer erträglich"

Ein weiterer kommentiert: "Ich frage mich jedes Jahr, wieso die das jedes Mal neu produzieren? Es ist wirklich jedes Jahr gleichbleibend schaurig." Ein Kommentar lautet: "Jedes Jahr denke ich, man könnte das ja mal gucken, aber nach spätestens zehn Minuten kommt mir der Kitsch aus allen Ohren. Wirklich schwer erträglich".

Das Star-Aufgebot kann sich trotz der Kritik sehen lassen. Die Crème de la Crème der Schlagerwelt sorgt beim "Adventsfest der 100.000 Lichter" für eine besinnliche Stimmung vor Ort.

DJ Ötzi tritt mit Tochter auf

Auf der Bühne treten Andrea Berg, Wincent Weiss, Howard Carpendale, Unheilig, Ella Endlich, Andy Borg, die No Angels, Pianist Lang Lang, Stefanie Hertel und Ross Antony auf. Sogar Schauspielerin Simone Thomalla präsentiert sich in einer komplett neuen Rolle. Sie performt gemeinsam mit Silbereisen einen Weihnachtsklassiker live.

Ebenso sorgen auch Simone Sommerland, Semino Rossi, Vanessa Mai, Thomas Anders und Helmut Lotti für weihnachtliche Stimmung. DJ Ötzi singt gemeinsam mit seiner Tochter Lisa-Marie.

Der traditionelle Auftritt des Nürnberger Christkinds darf auch nicht fehlen. Natürlich ist wie jedes Jahr das Eintreffen des Friedenslichts aus der Geburtsgrotte in Bethlehem das Highlight der Show.