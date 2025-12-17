Zwei Polizeiautos crashten auf Weg zu selben Einsatz zusammen

Zwei Beamte wurden bei dem Unfall auf einer Kreuzung schwer verletzt, drei weitere wurden mit Blessuren ebenfalls im Spital behandelt.

Wien. Bei der Zufahrt zu ein und demselben Einsatz krachten in der Nacht auf Mittwoch zwei Polizeiautos, die beide einen entsprechenden Karacho drauf gehabt haben müssen, im 3. Bezirk zusammen. Zwei Beamte wurden bei dem Unfall gegen 2.00 Uhr auf der Kreuzung der Vorderen Zollamtsstraßen mit der Marxergasse schwer verletzt, drei weitere erlitten ebenfalls Blessuren. Die beiden Streifenwagen waren in die Innenstadt unterwegs gewesen: Dort war auf der Rotenturmstraße eine psychisch kranke Person mit einer Glasscherbe in der Hand gesichtet worden, die sich und möglicherweise auch andere damit bedrohte.

Wie genau es zu dem Unfall kam, müsse noch untersucht werden, heißt es von Seiten der Landespolizeidirektion - beide Besatzungen waren davor ebenfalls zusammen bei einem anderen Einsatz gewesen und waren nur deshalb dann unterschiedliche Routen gefahren, weil sie unterschiedlich geparkt hatten.

Der 33-jährige Lenker eines der Funkwagen und seine 30-jährige Kollegin wurden im Fahrzeug eingeklemmt. Die Berufsfeuerwehr befreite die Uniformierten aus dem Auto und übergab sie der Berufsrettung. Nach der notfallmedizinischen Versorgung wurden beide mit Brüchen in ein Krankenhaus gebracht.

Auch der 31-jährige Lenker des zweiten Funkwagens - beide waren mit Blaulicht unterwegs gewesen - und seine beiden 21-jährigen Kolleginnen im Auto wurden verletzt und notfallmedizinisch versorgt. Nach einem Aufenthalt in einem Spital wurden sie aber in häusliche Pflege entlassen. Beide Polizeiautos, eine Fußgängerampel und ein Verkehrszeichen wurden schwer beschädigt. Das Verkehrsunfallkommando ermittelt, was hier genau schiefgelaufen ist.