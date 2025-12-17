Mit Vollgas gegen Tür - wieder "Rammbock"-Einbruch in Schmuckgeschäft

Die Polizei geht von mindestens zwei Tätern aus - sie ließen den beschädigten Rammbockwagen zurück und wären fast von den Besitzern des Geschäfts aufgehalten worden. Danach flüchteten sie zunächst zu Fuß und dann vermutlich mit einem Komplizen über die Westautobahn.

NÖ. Ein Schmuckgeschäft in Loosdorf im Bezirk Melk ist in der Nacht auf Mittwoch zum Schauplatz eines Einbruchs in "Rammbock"-Manier geworden. Die Polizei geht von zwei Tätern aus, bestätigte Chefinspektor Johann Baumschlager. Das Duo ist mit einem gestohlenen Auto in die Tür des Geschäftes an der Linzer Straße gedonnert und habe "in kürzester Zeit Schmuck" mitgehen lassen. Im Anschluss flüchteten die Kriminellen. Eine Alarmfahndung verlief vorerst erfolglos. Heuer gab es schon mehrere ähnliche Coups in Wiener Neustadt, Tulln, Wels oder Graz-Gratkorn.

© DOKU NÖ

Ereignet hatte sich der jüngste Einbruch spätnachts gegen 3.30 Uhr. Das verwendete Fahrzeug, einen in der Region gestohlenen dunkelblauen Skoda Fabia wurde am Tatort zurückgelassen.

© DOKU NÖ

Juwelier stellte sich mit seinem Auto quer

Der laute Knall hatte indes die Besitzer des Ladens für Uhren, Preziosen, Zinn und Pokale auf, die über dem Geschäft wohnen, aufgeschreckt. Der Ehemann von Renate B. reagierte sofort - er versuchte noch, die Täter an der Flucht zu hindern, indem er in sein Auto sprang und sich nach einem gelungenen Lenkmanöver vor das Fluchtfahrzeug stellte. Die solchermaßen eingebremsten Einbrecher, die mit Stirnlampen ausgerüstet gewesen sein wollen, rannten zu Fuß davon.

Danach dürften sie auf einen weiteren Pkw umgestiegen sein und möglicherweise mit einem weiteren Komplizen und Lenker des Fluchtwagens über die nahe Westautobahn erfolgreich das Weite gesucht haben.

Geschäftsinhaberin Renate B.: "Hoffentlich werden die Täter schnell gefasst. Wir sperren ab morgen wieder auf!" © DOKU NÖ

Wie hoch Schaden und Beute sind, ist noch unklar. Die Besitzer machen derzeit eine Inventur, wollen aber morgen wieder aufsperren. Renate B.: "Gerade vor Weihnachten werden wir keinen Kunden im Stich lassen."

Das Landeskriminalamt Niederösterreich (Diebstahl, Tatort) rückte aus und führte am Mittwochvormittag an Ort und Stelle die Spurensicherung durch. Hinweise wurden erbeten. Platziert werden können diese beim Landeskriminalamt (Tel.: 059133-30-3333) oder auch bei jeder Polizeidienststelle.