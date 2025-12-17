Messer-Attacke gegen 18-Jährigen wegen Zigarette

Das Opfer erlitt Schnitt- und Stichverletzungen. Der ganz in Schwarz gekleidete unbekannte Täter - nur die Schuhe waren blau -, der mit einem Kampfmesser zugestochen hatte, flüchtete zu Fuß.

NÖ. In Mödling ist am Dienstagabend im Bahnhofsbereich ein 18-Jähriger von einem Unbekannten bei einer Rangelei mit einem Messer attackiert worden. Polizeiangaben zufolge flüchtete der Angreifer zu Fuß, eine Sofortfahndung verlief negativ. Das Opfer erlitt Schnitt- und Stichverletzungen und musste im Landesklinikum Baden genäht und geklebt werden.

Der spätere Messerstecher hatte vom 18-jährigen Slowaken kurz nach 18.30 Uhr eine Zigarette geschnorrt. In der Folge wurde der junge Erwachsene beschimpft und bekam den zuvor übergebenen und nun schon brennenden Glimmstängel ins Gesicht geschleudert. Es entwickelte sich eine Rangelei, während dieser griff der Täter zu einem Kampfmesser mit einer Klingenlänge von zehn bis 15 Zentimetern und stach von hinten auf den 18-Jährigen ein.

Der Gesuchte wurde von der Polizei als etwa zwei Meter groß und 25 bis 30 Jahre alt beschrieben. Der Mann dürfte demnach ausländischer Herkunft sein und dunkle Haare sowie einen Kinnbart haben. Bekleidet war der Täter u.a. mit schwarzer Baseballkappe und gleichfarbiger Jacke und Hose sowie mit dunkelblauen Schuhen. Hinweise, die auf Wunsch auch vertraulich behandelt werden, wurden an die Polizeiinspektion Mödling (Tel.: 059133-3330) erbeten.