"Necronomicon" - DAS steht im gefährlichsten Buch der Welt

Halloween steht vor der Tür – und damit die perfekte Zeit, über das gefährlichste Buch zu sprechen: das sogenannte Necronomicon.

Bekannt wurde das Buch hauptsächlich durch die „Evil Dead“-Filme. In der Original-Trilogie sowie den Spin-offs ist es ein uraltes Buch voller Beschwörungen, Prophezeiungen und Rituale, die Tote wiederbeleben und Dämonen heraufbeschwören können. Wer es öffnet, riskiert sein Leben.

Das "Buch der Toten"

Das Necronomicon Ex-Mortis wurde von den sogenannten Dark Ones geschaffen. Es existiert in mehreren parallelen Realitäten, aber die Version der Filme spielt sich größtenteils auf der Erde ab. Manche Geschichten besagen, dass das Buch vor Jahrtausenden im Nahen Osten oder in Mesopotamien entstand (heutiger Irak), andere nennen Ägypten. Im 14. Jahrhundert tauchte das Buch in England auf, auf einem Friedhofsaltar, bewacht von zwei gefälschten Kopien, um das Original zu schützen. Von dort wanderte es über Jahrhunderte durch verschiedene Hände – oft mit tödlichen Folgen für die Besitzer.

Ash Williams kämpft in den Filmen gegen die Mächte des Necronomicons. © Universal Pictures

Beschwörungen und Rituale

Das Buch der Toten enthält unter anderem:

Dämonenbeschwörungen: Wer die Texte laut vorliest, kann den Kandarian Demon oder andere Untote erwecken.

Zeit- und Raumrituale: Im Film „Evil Dead II“ öffnete Annie Knowby ein Zeitportal, um den Dämon zurückzuschicken.

Prophezeiungen: Darunter die berühmte „Hero From The Sky“-Prophezeiung, die Ash Williams in den Filmen betrifft.

Rituale für Tote: Das Buch kann Menschen in Deadites verwandeln oder sogar wieder in ihre menschliche Form zurückholen.

Besonders gefährlich sind die Zauber, die man nur einmal richtig sprechen muss – schon erwacht ein Dämon, und Tote steigen auf.

Die Seiten enthalten dämonische Rituale und Beschwörungen. © Universal Pictures

Berühmte Begegnungen in der Trilogie

Ash Williams: Bekämpft immer wieder die Kräfte des Necronomicons und verliert fast sein Leben mehrfach.

Annie Knowby: Nutzt verlorene Seiten des Buches, um den Kandarian Demon in die Vergangenheit zurückzuschicken.

Professor Raymond Knowby: Entdeckte das Buch 1982 in Michigan (USA) und versuchte, es zu studieren – mit katastrophalen Folgen.

Das Buch zeigte immer wieder seine Fähigkeit, Tote zu erwecken, Realität zu beeinflussen und die Besitzer zu manipulieren. Das Buch ist extrem schwer zu zerstören. Feuer allein reicht nicht immer, in manchen Szenen wird es nur durch besondere Rituale oder den Einsatz von Blut und speziellen Artefakten gestoppt. Es kann seine Opfer korrumpieren und ganze Orte in Gefahr bringen.

Versteigerung im März 2025

Eine Originalrequisite des Necronomicons aus der „Evil Dead“-Trilogie wurde im März 2025 beim auf Filmrequisiten spezialisierten Auktionshaus Propstore versteigert. Das Mindestgebot lag bei 25.000 US-Dollar (rund 25.500 Euro). Letztlich wechselte das Buch für einen Preis zwischen 50.000 und 100.000 US-Dollar (ca. 51.000 bis 102.000 Euro) den Besitzer. Mit Echtheitszertifikat wurde die Requisite zu einem der Highlights für Horrorfilm-Sammler weltweit.