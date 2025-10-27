Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper LIVE&STYLE
Live & Style
Startseite Bad Design Trends Garten & Balkon Innovatives Wohnen Küche Schlafen Star Homes Wohnen
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper LIVE&STYLE
E-Paper LIVE&STYLE
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Live&Style
  3. Wohnen
Laut Bauernregel: Das bedeutet Regen an Halloween für das nächste Jahr
© Getty Images

Sankt-Wolfgangs-Tag

Laut Bauernregel: Das bedeutet Regen an Halloween für das nächste Jahr

27.10.25, 12:05
Teilen

Der 31. Oktober ist nicht nur Halloween, sondern auch der Gedenktag des heiligen Wolfgang, eines bayerischen Bischofs aus dem 10. Jahrhundert. In alten Bauernkalendern spielt dieser Tag eine wichtige Rolle: Er markiert das Ende des landwirtschaftlichen Jahres und den Übergang in die Winterzeit.

Wenn am 31. Oktober der Regen an die Fenster prasselt, stöhnen viele über das ungemütliche Wetter. Doch nach alter Bauernregel ist das gar kein Grund zur Klage, denn Regen an diesem Tag verheißt Glück fürs kommende Jahr.

Die Bauernregel dazu lautet:

„Regen am Sankt-Wolfgangs-Tag, gut für das nächste Jahr sein mag.“ 

Was heute nach einer charmanten Redensart klingt, hatte für unsere Vorfahren eine ganz handfeste Bedeutung – und verrät viel über den Lauf der Jahreszeiten.

Ein heiliger und der Wandel der Zeit

Der 31. Oktober ist nicht nur der Tag, an dem Kinder in Gruselmasken von Haus zu Haus ziehen, sondern auch der Gedenktag des heiligen Wolfgang von Regensburg. Er war ein bayerischer Bischof des 10. Jahrhunderts, bekannt für seinen Fleiß, seine Bodenständigkeit und seinen Einsatz für das einfache Volk. In vielen Regionen Süddeutschlands, Österreichs und der Schweiz gilt er als Schutzpatron der Bauern, Holzarbeiter und Winzer – also jener Menschen, die besonders vom Wetter abhängig waren.

Für die Landbevölkerung markierte der St.-Wolfgangstag traditionell das Ende des landwirtschaftlichen Jahres. Die Ernte war eingebracht, das Vieh stand wieder im Stall, und man blickte dankbar – oder sorgenvoll – auf die kommende Winterzeit. Entsprechend aufmerksam beobachteten die Bauern das Wetter an diesem Tag: Sie glaubten, dass sich daraus etwas über die Fruchtbarkeit des nächsten Jahres ablesen lasse.

Laut Bauernregel: Das bedeutet Regen an Halloween für das nächste Jahr
© Getty Images

Warum Regen als gutes Omen galt

In der Regel heißt es: Regen im Herbst, Segen im Frühjahr. Wenn es am 31. Oktober regnete, bedeutete das, dass der Boden noch einmal gründlich durchfeuchtet wurde, bevor der Frost einsetzte. Diese gespeicherte Feuchtigkeit half den Feldern, gut über den Winter zu kommen. Im Frühjahr, wenn das Tauwetter begann, konnten die Pflanzen davon profitieren – sie wuchsen kräftiger, die Erde blieb fruchtbar.

Aus heutiger, meteorologischer Sicht hat diese Beobachtung durchaus einen wahren Kern. Ein feuchter Herbst sorgt dafür, dass Böden nicht zu stark austrocknen und dass wichtige Mikroorganismen aktiv bleiben. Das wiederum kann tatsächlich positive Auswirkungen auf die Bodenqualität im kommenden Jahr haben. Die alten Bauernregeln sind also weniger Aberglaube als vielmehr gesammelte Naturerfahrung über Generationen hinweg.

Laut Bauernregel: Das bedeutet Regen an Halloween für das nächste Jahr
© Getty Images

Aber: Natürlich ersetzt eine Bauernregel keine moderne Wetterprognose. Doch sie zeigt, wie sensibel frühere Generationen die Natur wahrnahmen. Jede Wolkenbildung, jeder Wind und jedes Tierverhalten wurde aufmerksam beobachtet. Diese intuitive Verbindung mit der Umwelt ging im Laufe der Zeit vielerorts verloren – genau deshalb faszinieren uns Bauernregeln bis heute. Heute können wir sie als charmante Erinnerung verstehen, den Blick wieder öfter gen Himmel zu richten und den Rhythmus der Natur bewusst wahrzunehmen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden