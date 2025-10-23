Schaurig-schöne Halloween-Deko-Ideen

Am 31. Oktober ist Halloween. Wir zeigen gruselige Deko und schaurige Accessoires-Ideen.

Sobald die Luft frischer wird, die Blätter bunt erstrahlen und die Abende dunkler werden, ist klar: Halloween steht vor der Tür. Höchste Zeit also, Haus und Garten in ein schaurig-schönes Spukschloss zu verwandeln. Mit Kerzen, natürlichen Materialien und dekorativen Akzenten entsteht ein stimmungsvolles Ambiente.

Deko-Trends: Die besten Ideen für ein schaurig-schönes Halloween

Wohnräume

Dieses Jahr steht Halloween ganz im Zeichen von natürlichen Materialien, warmen Farben und verspielten Akzenten – stilvoll statt kitschig, geheimnisvoll statt grell.

© Getty Images

Ein dekorativer Rattan-Hut von Loberon in Hexenhut-Form bringt eine Prise Magie in die eigenen vier Wände. Mit seinem charmanten Design und den warmen Naturtönen wird er zum echten Blickfang auf Sideboards oder Konsolen. Auch die handbemalten Kürbisse aus Naturstein wirken fast wie gestrickte Unikate. Ob im Wohnzimmer, im Eingangsbereich oder auf der Fensterbank – sie verleihen jedem Raum einen Hauch von Eleganz und setzen dezente herbstliche Akzente.

© Loberon

Kombiniert mit Kerzenständern aus Metall oder Glas entsteht eine stimmungsvolle Atmosphäre, die zwischen Vintage-Charme und moderner Gemütlichkeit schwebt.

Licht & Atmosphäre

Apropos Licht: Kerzen sind das Herzstück jeder Halloween-Deko. Ob flackernde Teelichter in kleinen Gläsern, schwarze Stabkerzen in antiken Haltern oder LED-Kerzen mit Timer – sanftes Licht sorgt für den magischen Schein zwischen Schauer und Behaglichkeit.

© Getty Images

Ein besonderer Trend: duftende Halloween-Kerzen in Aromen wie Kürbis, Zimt oder Amber. Sie schaffen nicht nur Stimmung, sondern auch einen Hauch von Luxus.

Textilien

Weiche Polster mit herbstlichen oder mystischen Motiven – etwa schwarze Katzen, Monde oder filigrane Blätter – bringen Gemütlichkeit ins Wohnzimmer. Dazu passen Plaids in gedeckten Tönen wie Rostrot, Oliv oder Senfgelb.

© Ikea

Wer es verspielter mag, greift zu Halloween-Kollektionen mit charmanten Motiven – etwa kleinen Geistern wie von IKEA. Ideal für Familien oder einen gemütlichen Filmabend mit Freunden.

Garten & Outdoor

Auch draußen darf der Halloween-Zauber einziehen: Laternen mit LED-Kerzen, Rattan-Kürbisse oder Lichterketten in Orange- und Kupfertönen verwandeln Balkon, Terrasse oder Garten in eine stimmungsvolle Herbstkulisse.

© Getty Images

Kürbisse – ob echt, bemalt oder aus Metall – bleiben dabei der Klassiker. Zusammen mit Ziergräsern, Heide und Windlichtern entsteht ein stilvoller Empfangsbereich für Gäste und kleine Gruselfans.