Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper LIVE&STYLE
Live & Style
Startseite Bad Design Trends Garten & Balkon Innovatives Wohnen Küche Schlafen Star Homes Wohnen
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper LIVE&STYLE
E-Paper LIVE&STYLE
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Live&Style
  3. Design Trends
Schaurig-schöne Halloween-Deko-Ideen
© Getty Images

Shönes gruseln

Schaurig-schöne Halloween-Deko-Ideen

23.10.25, 12:52
Teilen

Am 31. Oktober ist Halloween. Wir zeigen gruselige Deko und schaurige Accessoires-Ideen.

Sobald die Luft frischer wird, die Blätter bunt erstrahlen und die Abende dunkler werden, ist klar: Halloween steht vor der Tür. Höchste Zeit also, Haus und Garten in ein schaurig-schönes Spukschloss zu verwandeln. Mit Kerzen, natürlichen Materialien und dekorativen Akzenten entsteht ein stimmungsvolles Ambiente.

Deko-Trends: Die besten Ideen für ein schaurig-schönes Halloween

Wohnräume

Dieses Jahr steht Halloween ganz im Zeichen von natürlichen Materialien, warmen Farben und verspielten Akzenten – stilvoll statt kitschig, geheimnisvoll statt grell. 

Schaurig-schöne Halloween-Deko-Ideen
© Getty Images

Ein dekorativer Rattan-Hut von Loberon in Hexenhut-Form bringt eine Prise Magie in die eigenen vier Wände. Mit seinem charmanten Design und den warmen Naturtönen wird er zum echten Blickfang auf Sideboards oder Konsolen. Auch die handbemalten Kürbisse aus Naturstein wirken fast wie gestrickte Unikate. Ob im Wohnzimmer, im Eingangsbereich oder auf der Fensterbank – sie verleihen jedem Raum einen Hauch von Eleganz und setzen dezente herbstliche Akzente.

Schaurig-schöne Halloween-Deko-Ideen
© Loberon

Kombiniert mit Kerzenständern aus Metall oder Glas entsteht eine stimmungsvolle Atmosphäre, die zwischen Vintage-Charme und moderner Gemütlichkeit schwebt.

Licht & Atmosphäre

Apropos Licht: Kerzen sind das Herzstück jeder Halloween-Deko. Ob flackernde Teelichter in kleinen Gläsern, schwarze Stabkerzen in antiken Haltern oder LED-Kerzen mit Timer – sanftes Licht sorgt für den magischen Schein zwischen Schauer und Behaglichkeit.

Schaurig-schöne Halloween-Deko-Ideen
© Getty Images

Ein besonderer Trend: duftende Halloween-Kerzen in Aromen wie Kürbis, Zimt oder Amber. Sie schaffen nicht nur Stimmung, sondern auch einen Hauch von Luxus.

Textilien

Weiche Polster mit herbstlichen oder mystischen Motiven – etwa schwarze Katzen, Monde oder filigrane Blätter – bringen Gemütlichkeit ins Wohnzimmer. Dazu passen Plaids in gedeckten Tönen wie Rostrot, Oliv oder Senfgelb.

Schaurig-schöne Halloween-Deko-Ideen
© Ikea

Wer es verspielter mag, greift zu Halloween-Kollektionen mit charmanten Motiven – etwa kleinen Geistern wie von IKEA. Ideal für Familien oder einen gemütlichen Filmabend mit Freunden.

Garten & Outdoor

Auch draußen darf der Halloween-Zauber einziehen: Laternen mit LED-Kerzen, Rattan-Kürbisse oder Lichterketten in Orange- und Kupfertönen verwandeln Balkon, Terrasse oder Garten in eine stimmungsvolle Herbstkulisse.

Schaurig-schöne Halloween-Deko-Ideen
© Getty Images

Kürbisse – ob echt, bemalt oder aus Metall – bleiben dabei der Klassiker. Zusammen mit Ziergräsern, Heide und Windlichtern entsteht ein stilvoller Empfangsbereich für Gäste und kleine Gruselfans.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden