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Westautobahn

Zwei Tote bei Crash auf der A1

Räuber drohte mit einer "Bombe"
© NiesnerTZ/Österreich
Pkw gegen Leitplanke - Zwei Männer starben bei Unfall auf A1 in NÖ.
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Bei einem Verkehrsunfall auf der Westautobahn (A1) im Bezirk Amstetten sind am Samstag in der Früh zwei Männer gestorben.

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Ihr Pkw krachte gegen eine Leitschiene, diese bohrte sich dabei in das Fahrzeug. Eine weitere Pkw-Insassin erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Linzer Spital geflogen, berichtete Notruf Niederösterreich der APA. Die A1 in Fahrtrichtung Wien war in dem Abschnitt für die Bergungsarbeiten gesperrt.

Fahrtrichtung Wien

Der Unfall passierte kurz vor 7.00 Uhr in Fahrtrichtung Wien im Bereich der Gemeinde Oed. Mehrere Rettungsfahrzeuge und Feuerwehren sowie die Polizei und der Notarzthubschrauber Christophorus 15 waren im Einsatz an der Unfallstelle. Für die beiden Männer kam jedoch jede Hilfe zu spät.

Unfallursache ist bisher nicht bekannt

Die schwer verletzte Frau wurde in ein Krankenhaus nach Oberösterreich gebracht. Die Autobahn war gegen 8.00 Uhr noch gesperrt. Die Unfallursache ist bisher nicht bekannt und muss noch ermittelt werden.

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